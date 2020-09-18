يصل إلى 1.5 مليون جنيه.. تفاصيل قرض أصحاب المعاشات في البنوك

يصل إلى 1.5 مليون جنيه.. تفاصيل قرض أصحاب المعاشات في البنوك

ننشر تفاصيل قرض أصحاب المعاشات في البنوك العاملة فى القطاع المصرفي المصري، حيث تقدم البنوك العديد من برامج التمويل لتلبية احتياجات العملاء خاصة أصحاب المعاشات.

وتقدم البنوك المصرية قروض لأصحاب المعاشات بخصائص مختلفة، وتتفق معظم البنوك في المستندات المطلوبة للحصول على قرض أصحاب المعاشات والتي نستعرضها فيما يلي:

المستندات المطلوبة للحصول على قرض أصحاب المعاشات

– صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

– طلب الحصول على القرض.

– إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر.

– بيان بقيمة المعاش.

– تعهد بتحويل المعاش.

– بيان بالمستفيد من المعاش.

تفاصيل قرض أصحاب المعاشات فى 7 بنوك:

نستعرض لحضراتكم تفاصيل ومزايا قرض أصحاب المعاشات في البنوك ونسبة الفائدة والضمانات المطلوبة للحصول على القرض فيما يلي:

قرض أصحاب المعاشات في بنك مصر

– الفائدة: 15.5 % (متناقصة)، 8.86 % (ثابتة).

– الضمانات: بتحويل مرتب.

– مدة السداد: يصل إلى 8 سنوات.

– قيمة التمويل: يصل إلى 500 ألف جنيه.

الخصائص:-

– أقل مصاريف إدارية.

– وثيقة تأمين مجانية على الحياة.

– لا يشترط وجود ضامن للعميل.

– إمكانية شراء قروض البنوك الأخرى.

– إعفاء من مصاريف فتح الحساب.

قرض أصحاب المعاشات في بنك الإسكندرية

– الفائدة 14.5 % (متناقصة)، 8.29 % ثابتة.

– الضمانات: بتحويل المعاش.

– مدة السداد: يصل إلى 12 سنة.

– قيمة التمويل: يصل إلى 1.5 مليون جنيه.

قرض أصحاب المعاشات في بنك أبوظبي التجاري

– الفائدة :15 إلى 16.5% متناقصة، 8.59 إلى 9.43 % ثابتة.

– الضمانات: تحويل المعاش.

– مدة السداد: يصل إلى 7 سنوات.

– قيمة التمويل: 20000 إلى 150 ألف جنيه.

الخصائص:

– سهولة السداد من خلال فروع البنك والمنتشرة بالمحافظات.

– تأمين على الحياة طوال فترة التمويل.

قرض أصحاب المعاشات في بنك القاهرة

– الفائدة: 16.5 % متناقصة تعادل 9.43 % ثابتة.

– الضمانات: تحويل المعاش.

– مدة السداد: يصل إلي 7 سنوات.

– قيمة القرض: 3000 إلى 200 ألف جنيه.

قرض أصحاب المعاشات فى البنك الأهلى اليونانى

– الفائدة: 15.22% (ثابتة)، 26.64 %(متناقصة).

– الضمانات: بتحويل المعاش.

– مدة السداد: يصل إلى 5 سنوات.

– قيمة القرض: يصل إلى 75000 جنيه.

الخصائص:

– الحصول على الموافقة فى خلال 72 ساعة.

– سعر عائد تنافسي ومصاريف إدارية مخفضة.

– إمكانية شراء مديونيتك من أي بنك آخر.

– مجاناً بطاقة فيزا إلكترونية للسنة الأولى.

– مجاناً وثيقة تأمين على الحياة حتى انتهاء مدة القرض.

قرض أصحاب المعاشات في بنك التعمير والإسكان

– الفائدة 17 % (متناقصة)، 9.71 % ثابتة.

– الضمانات: تحويل المعاش.

– مدة السداد: يصل الي 10 سنوات.

– قيمة التمويل: 3000 إلى مليون جنيه.

الخصائص: تأمين على الحياة مجانا حتى انتهاء مدة القرض.

قرض أصحاب المعاشات في البنك الأهلي الكويتي

– الفائدة: 19% (متناقصة)، 10.86 % ثابتة.

– الضمانات: تحويل المعاش.

– مدة السداد: يصل إلي 7 سنوات.

– قيمة القرض: 15000 إلى 150 ألف جنيه.