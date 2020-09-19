تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2020 بنحو 4 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 851 جنيهًا مقابل 855 جنيهًا للجرام أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 728 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 973 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6808 جنيهات.

وأغلقت أسعار الذهب العالمية تعاملات أمس على ارتفاع نسبته 0.33%، وفقًا لما أظهرته بيانات وكالة بلومبرج الأمريكية.

وأنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات الأسبوع لترتفع إلى 1950.8 دولار، بزيادة 6.4 دولار عن بداية التعاملات.

يذكر أن الذهب يشهد حالة من التذبذب في أسعاره محلياً وعالمياً ولكنه بشكل عام قد استقر منذ مايقرب من شهر تقريباً عند أعلى قيمة شهرية له