خفض جديد بأسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك الأهلي وبنك مصر

قرر البنك الأهلي وبنك مصر إيقاف شهادة الادخار السنوية ذات العائد 15% اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر 2020، بحسب مصادر في البنكين.

الجدير بالذكر أن البنك الأهلي وبنك مصر كانا قد أطلقا في يوم 22 مارس الماضي، الشهادة الأعلى عائداً في البنوك المصرية، بأجل عام واحد.

اقرأ أيضاً.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار بعد خفضها في البنك الأهلي وبنك مصر

وأعلنت مصادر في البنك الأهلي أن إجمالي حصيلة البنك من الاكتتاب في شهادة الـ 15% بلغ أكثر من 275 مليار جنيه بعدد عملاء يزيد على 1.7 مليون عميل منذ إصدارها.