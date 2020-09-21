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خفض جديد بأسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك الأهلي وبنك مصر

متابعات 365آخر تحديث: 21 سبتمبر، 2020
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البنك الأهلي وبنك مصر
البنك الأهلي وبنك مصر

قرر البنك الأهلي وبنك مصر إيقاف شهادة الادخار السنوية ذات العائد 15% اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر 2020، بحسب مصادر في البنكين.

الجدير بالذكر أن البنك الأهلي وبنك مصر كانا قد أطلقا في يوم 22 مارس الماضي، الشهادة الأعلى عائداً في البنوك المصرية، بأجل عام واحد.

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وأعلنت مصادر في البنك الأهلي أن إجمالي حصيلة البنك من الاكتتاب في شهادة الـ 15% بلغ أكثر من 275 مليار جنيه بعدد عملاء يزيد على 1.7 مليون عميل منذ إصدارها.

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متابعات 365آخر تحديث: 21 سبتمبر، 2020
أقل من دقيقة

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