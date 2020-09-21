انتهاء فترة أسعار الفائدة المرتفعة على الشهادات الادخارية.. ثلاثة بنوك تقرر وقف الشهادات الادخارية الأعلى فائدة

خفضت أسعار الفائدة بقيمة وصلت الي 3,5% اليوم الاثنين، حيث أعلنت بنوك الأهلي ومصر والاستثمار القومي، عن إيقاف وخفض الفائدة على الشهادات الادخارية الأعلى عائد لديها.

وأعلن بنك مصر عن إيقاف إصدار شهادة الـ15% بدءًا من تعاملات اليوم، بعد أن اجتذبت هذه الشهادة على مدار 6 أشهر ما يربو على 100 مليار جنيه من مدخرات المواطنين.

وأعلن البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية لأجل عام ذات العائد 15%، وذلك بعد أن اجتذبت ما يزيد على 280 مليار جنيه من المدخرات.

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وأعلن أيضاً بنك الاستثمار القومي عن خفض الفائدة على شهادته الادخارية (ب) لأجل عامين، وهي الشهادة التي كانت تمنح عائد ثابت هو الأعلى (14%)، حيث تم خفض الفائدة على الشهادة إلى 10.5% بدلًا من 14% وهو خفض كبير يصل إلى 3.5% دفعة واحدة.

يذكر أن بنك الاستثمار القومي يقدم شهادات الادخار للعملاء من خلال فروع البنك الأهلي المختلفة بجميع أنحاء الجمهورية.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري سوف ينظر في تعديل أسعار الفائدة على الايداع والإقراض في اجتماعه المقبل يوم الخميس.

وهناك توقعات متباينة بين التثبيت أو التخفيض، لاسيما بعد قرارات البنوك الثلاثة بخفض الفائدة على الشهادات.