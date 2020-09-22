ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج للشهر الثاني على التوالي

صرح البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2020، بارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وذلك للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يوليو الماضي.

وقال البنك المركزي أن الإرتفاع جاء بنسبة 9.4% بتسجل 2.9 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار خلال شهر يوليو من العام الماضي 2019.

وأعلن البنك المركزي في بيانه اليوم، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية يوليو الماضي بنسبة 7.8% لتسجل 17 مليار دولار، في مقابل 15.7 مليار دولار خلال نفس المدة من العام الماضي.

ويأتي ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج ليمثل مؤشرًا ايجابيًا على بدء تعافي تدفقات النقد الأجنبي لمصر، بعد أن كانت قد شهدت تراجعًا بمنتصف العام بسبب أزمة فيروس كورونا.