مصر للطيران تعلن عن تخفيض أسعار تذاكر الطيران على الرحلات لـ 3 دول

أعلنت شركة مصر للطيران عن تخفيض أسعار تذاكر الطيران لعدة دول حول العالم، من أجل تدعيم حركة السفر، حيث قررت الشركة تخفيض أسعار تذاكر الطيران بنسبة 25% على رحلاتها من القاهرة إلى نيويورك وواشنطن، وذلك على الرحلات بدرجتى رجال الأعمال والدرجة السياحية، وذلك عند شراء التذاكر اعتباراً من 1 أكتوبر وحتى يوم 20 أكتوبر المقبل، علي أن يكون السفر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل .

وأعلنت أيضاً شركة مصر للطيران تخفيض 10% من أسعار تذاكر الطيران على الرحلات من القاهرة إلى باريس على درجة رجال الأعمال و35% على الدرجة السياحية، وذلك عند شراء التذاكر قبل يوم 15 أكتوبر 2020، علي أن يكون السفر حتى يوم 10 ديسمبر 2020.

وقدمت شركة مصر للطيران تخفيض علي أسعار تذاكر الطيران بقيمة 25% على الرحلات المتجهة من القاهرة إلى فيينا على الدرجة السياحية، وذلك عند شراء تذاكر الطيران من الآن حتى يوم 10 أكتوبر 2020، علي أن يكون السفر حتى يوم 20 ديسمبر 2020.

وقدمت أيضاً شركة مصر للطيران تخفيض علي أسعار تذاكر الطيران بقيمة 20% علي الرحلات المتجهة من القاهرة إلى لارناكا على درجة رجال الأعمال، و15% على الدرجة السياحية، وذلك عند شراء التذاكر من الآن حتى يوم 15 أكتوبر 2020، علي أن يكون السفر حتى يوم 15 ديسمبر 2020.