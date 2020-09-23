بنك مصر يعلن عن قرض يصرف في 5 أيام والتقديم له اونلاين

أعلن بنك مصر عن أول قرض لتمويل المشروعات الصغيرة في مصر أونلاين، ويعد هذا القرض هو أول منتج رقمي متكامل يُطلق من خلال قطاع التحول الرقمي ببنك مصر الذي يعد الأول من نوعه للتحول الرقمي المصرفي.

ويمكن لعملاء بنك مصر تقديم طلب تمويل للمشروعات الصغيرة اونلاين، وذلك من خلال موقع بنك مصر الإلكتروني، دون الحاجة للذهاب للفرع.

ويمكن للعملاء الراغبين في الحصول على القرض متابعة خطوات القرض خطوة بخطوة من خلال الموقع الرسمي لبنك مصر وذلك بأبسط الخطوات وأقل الإجراءات.

ويعد قرض المشروعات الصغيرة أونلاين هو أسرع قرض في مصر، حيث أعلن البنك أنه يتم الحصول عليه خلال 5 أيام من تاريخ تقديم طلب العميل بالحصول علي القرض، في ظل تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

ويعد قرض تمويل المشروعات الصغيرة اونلاين، أول منتجات بنك مصر إكسبريس الرقمي الذي تم إطلاقه تحت مظلة منظومة التحول الرقمي الجديدة التي تحتوي على العديد من الخدمات الرقمية والتي سوف يتم اطلاقها مستقبلاً.

يأتي ذلك في إطار خطة بنك مصر للتحول من بنك تقليدي إلى بنك يقود التحول الرقمي للقطاع المصرفي في مصر، من خلال تطوير شبكة فروعه بإضافة خدمات رقمية متطورة، لضمان تجربة بنكية أفضل للعملاء وبناء القدرات اللازمة لضمان استدامة التطوير، الأمر الذي سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية.

والجدير بالذكر أن بنك مصر قام بالسعي نحو خطوات عدة لتطبيق االتحول الرقمي منها على سبيل المثال “ميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر لتقديم الخدمة فوراً للعملاء، وإطلاق خدمة الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية”.

ويعتبر بنك مصر من أول البنوك التي قدمت خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر “BM Wallet”، وقام البنك باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمة المساعد الذكي Chat Bot، بالإضافة الى اطلاق خدمة (WhatsApp for business) وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة من خلال تنويع سبل التواصل معهم.