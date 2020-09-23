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أسعار الذهب تتراجع إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع مع صعود الدولار

متابعات 365منذ 50 دقيقة
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أسعار الذهب
أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع، بالتزامن مع صعود الدولار في ظل تهاوي المعنويات في أوروبا بسبب أزمة فيروس كورونا.

بينما تنامى قلق المستثمرين حيال المزيد من التحفيز من جانب البنك المركزي الأمريكي.

وانخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات السوق الفورية واحدا بالمئة إلى 1880.46 دولار للأوقية بحلول الساعة 0641 بتوقيت جرينتش.

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وسجل الذهب أقل مستوى منذ 12 أغسطس عند 1873.70 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وخسرت أسعار الذهب 1.5% إلى 1879.10 دولار للأوقية في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة.

وبلغ مؤشر سعر الدولار ذروة ثمانية أسابيع بفضل بيانات مبيعات المنازل الأمريكية التي تدعو للتفاؤل في الولايات المتحدة ومخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا.

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متابعات 365منذ 50 دقيقة
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