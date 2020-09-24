التأمين الاجتماعي تعلن موعد صرف معاشات أكتوبر 2020 والدفعة الثانية من العلاوات الخمس

أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، اللواء جمال عوض، أنه اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر سوف يتم البدء فى صرف معاشات شهر أكتوبر لما يقارب من 8.4 مليون مواطن، بقيمة إجمالية تقدر بـ 18 مليار جنيه بالإضافة إلى صرف الدفعة الثانية من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة، التى يتم صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية.

وقال “عوض” أنه فى إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، سوف يتم تقسم صرف المعاشات من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح مثلما حدث بالأشهر السابقة.

وأكد أن خطة صرف المعاشات تكون كالتالي:

موعد صرف معاشات أكتوبر للشريحة الأولى والبالغ عددهم 2.4 مليون مواطن يومى الخميس والأحد الموافق 1 اكتوبر و 4 أكتوبر.

موعد صرف معاشات أكتوبر للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون مواطن يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 5 اكتوبر و 6 أكتوبر.

موعد صرف معاشات أكتوبر الشريحة الثالثة و البالغ عددهم 1.7مليون مواطن إعتبارا من يومي الأربعاء والأحد الموافق 7 اكتوبر و 11 أكتوبر.

موعد صرف معاشات أكتوبر والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتباراً من يوم 1 أكتوبر.

وأوضح عوض أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة عمليات الصرف على مدار اليوم و متواجدة ميدانياً بمنافذ الصرف لمجابهة أية معوقات.

الجدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد قامت بصرف أول شريحة لمستحقي العلاوات الخمس بالإضافة الي الزيادة الدورية للمعاشات التى بلغت 14% من قيمة المعاشات الشهرية اعتباراً من أول يوليو السابق طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.