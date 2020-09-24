لأول مرة من 6 أشهر.. البنك المركزي يخالف التوقعات ويخفض أسعار الفائدة

قرر البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.5% لتصل إلى 8.75% للإيداع و9.75% للإقراض، وذلك لأول مرة من 6 أشهر.

وقال المركزي في بيانه اليوم إنه “نتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس”.

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وأضاف “يتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي”.