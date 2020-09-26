أسعار الذهب ترتفع اليوم في مصر بعد تراجعها عالمياً

ارتفعت أسعار الذهب بنحو جنيها واحدا للجرام الواحد في مصر اليوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2020، خلال تعاملات اليوم ، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، في تصريحات إعلامية:

إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 816 جنيهًا مقابل 815 جنيهًا أمس الجمعة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 699 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 932 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6528 جنيهًا.

وعلى المستوى العالمي، فقد انخفضت أسعار الذهب العالمية بنهاية تعاملات أمس الجمعة 25 سبتمبر 2020 بنسبة طفيفة بلغت 0.35%، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وقد أنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات الأسبوع بالكامل على تراجع ليصل سعر الأوقية إلى 1861.5 دولار للأوقية.