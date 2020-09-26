خبير أمريكي يتوقع انهيار سعر الدولار في 2021 ويوضح الأسباب!

حذر ستيفن روتش الخبير الاقتصادي ووالرئيس السابق لبنك الاستثمار “مورجان ستانلي آسيا” وعضو هيئة التدريس بجامعة ييل الأمريكية، من إنهيار سعر الدولار الأمريكي، وقال إن العام القادم سيكون قاسيا على سعر الدولار.

وقال روتش إن “فكرته التي قد تبدو مجنونة” بأن سعر الدولار سوف ينهار فيجب ألا تبدو كذلك، وأشار إلى وجود بيانات تدل على ذلك.

وقال روتش أن عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة، هو أوسع مقياس لاختلال التوازن الدولي مع بقية العالم، وعانى من تدهور قياسي في الربع الثاني.

أما معدل المدخرات الوطنية الصافية، وهو مجموع مدخرات الأفراد والشركات والقطاع الحكومي، فقد سجل انخفاضا قياسيا في الربع الثاني عائدا إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية”.

وتوقع الخبير الاقتصادي حدوث انهيار لسعر الدولار الأمريكي في العام أو العامين المقبلين في يونيو الماضي، لكنه الآن يرى أن ذلك يحدث بحلول نهاية عام 2021.

ورجح روتش، احتمالية حدوث ركود اقتصادي مزدوج في الولايات المتحدة فوق 50% هذا العام.

وقال الخبير الاقتصادي: “مع اقترابنا من موسم الانفلونزا وارتفاع معدلات الإصابات الجديدة بفيروس “كورونا” وصعود الوفيات، فإن خطر حدوث هزة (اقتصادية في الولايات المتحدة) ليس بالأمر الذي يمكنك تجاهله”.

وكان مؤشر سعر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، في بداية العام الجاري عند مستوى 97 نقطة، أما الآن فيبلغ المؤشر 94 نقطة.

من جهة أخرى:

قال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، أمس الخميس أن التوقعات الاقتصادية العالمية ليست قاتمة تماما كما كان متوقعا في يونيو الماضي.

وأشار إلى أن بيانات اقتصادية جاءت أفضل من المتوقع من الصين وغيرها من الاقتصادات المتقدمة.

وقال “رايس” إن الموقف لا يزال “غير مستقر” في الكثير من الدول النامية والأسواق الناشئة بخلاف الصين، لافتا إلى أن صندوق النقد قلق أيضا حيال تنامي مستويات الدين.

كذلك فإنه في وقت سابق توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيخسر 7 تريليونات دولار بنهاية عام 2021 جراء أزمة كورونا، واصفة ذلك “بالصدمة الكبيرة”.