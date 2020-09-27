خفض جديد بأسعار الفائدة على الشهادات الادخارية متغيرة العائد بالبنوك

أعلنت البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري اليوم الأحد، عن خفض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية متغيرة العائد بالبنوك، وذلك بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، حيث يرتبط احتساب العائد في البنوك بالفائدة لدى البنك المركزي بشكل مباشر.

أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية في بنك مصر

قام بنك مصر بخفض أسعار الفائدة على الشهادات الثلاثية متغيرة العائد إلى 9%، وذلك بعد أن كانت تحتسب فائدة 9.5%.

أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية في البنك الأهلي المصري

قام البنك الأهلي المصري أيضاً بخفض أسعار الفائدة على الشهادات الثلاثية متغيرة العائد إلى 9%، وذلك بعد أن كانت تحتسب فائدة 9.5%.

والجدير بالذكر أن الشهادات الثلاثية ذات العائد المتغير في البنك الأهلي وبنك مصر تبدأ من 1000 جنيه ويصرف عائدها ربع سنويًا.

أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية في البنك التجاري الدولي

قام البنك التجاري الدولي بخفض أسعار الفائدة على شهادة الادخار الثلاثية متغيرة العائد إلى 8% بعد أن كانت 8.5%، علي أن يصرف عائد شهادة البنك التجاري الدولي شهريًا.

أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية في بنك القاهرة

قام بنك القاهرة بخفض أسعار الفائدة على شهادة الادخار المتغيرة لأجل 3 سنوات من 6.75% إلى 6.5% فقط.

أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية في البنك العربي الافريقي الدولي

قام البنك العربي الافريقي الدولي بخفض أسعار الفائدة على شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير إلى 7.75% بعد أن كانت في حدود 8.25%، على أن يصرف عائد شهادة البنك العربي الافريقي شهريًا.

والجدير بالذكر أن البنك المركزي قد قرر في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75% و9.75 % و9.25% على الترتيب.

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 9.25%.

وبدأت البنوك العاملة بالسوق المحلية، اليوم اجتماعات لجان الأصول والخصوم، للنظر في خفض الفائدة على الأدوات الادخارية المختلفة والقروض.