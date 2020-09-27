ارتفاع جديد في تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر للشهر الثاني على التوالي

ارتفعت تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر بشكل ملحوظ خلال شهر يوليو، وذلك من مصدرين رئيسيين وهما تحويلات المصريين في الخارج، واستثمارات الأجانب في أدوات الدين.

وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو الماضي للشهر الثاني على التوالي، بنسبة 9.4% لتسجل 2.9 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار خلال شهر يوليو من العام الماضي 2019.

وأعلن البنك المركزي، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد ارتفعت منذ بداية 2020 وحتى نهاية يوليو الماضي بنسبة 7.8% لتسجل 17 مليار دولار مقابل 15.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال يوليو الماضي للشهر الثاني على التوالي، وذلك بعد تراجعها خلال فترة 3 أشهر منذ بداية تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وانتهت في نهاية مايو الماضي، حيث فقدت مصر خلالها حوالي 12.8 مليار دولار من هذه الاستثمارات.

وبحسب بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري عن شهر أغسطس، سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة 10.728 مليار دولار (172 مليار جنيه) بنهاية يوليو الماضي، مقابل 7.564 مليار دولار (نحو 122.4 مليار جنيه) في نهاية يونيو الماضي، بزيادة نحو 3.164 مليار دولار.

و كانت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ارتفعت منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية فبراير الماضي بنحو 9.1 مليار دولار بنسبة 85.2% قبل انخفاضها الحاد بسبب أزمة كورونا، مقارنة بقيمتها 10.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018.