طرح شقق كاملة التشطيب للشباب بالاسكندرية بسعر يبدأ من 65 ألف جنيه

أعلنت محافظة الإسكندرية اليوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2020، عن فتح باب الحجز لعدد 939 وحدة سكنية مدعومة للشباب لمدة شهر واحد، وذلك بداية من 1 حتى 31 أكتوبر 2020، وتكون الوحدات السكنية بمساحة 63 مترا مربعا، وبنظام القرعة العلنية، بالإضافة إلى إمكانية تقسيط ثمن الوحدة السكنية على فترة تصل إلى 20 عامًا، وذلك بفائدة بنكية بسيطة من أجل التسهيل على الشباب.

وأشارت المحافظة عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أنّه من المقرر إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين في 1 ديسمبر 2020 باستاد الإسكندرية.

تفاصيل الوحدات السكنية للشباب بمحافظة الاسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية أن الوحدات السكنية تشمل 528 وحدة سكنية بأبراج طوسون بأبي قير، وتبلغ ثمنها 110 آلاف جنيه نصف تشطيب، و394 وحدة سكنية بمنطقة الكيلو 26، بالإضافة إلى 17 وحدة بمنطقة أم زغيو، كاملة التشطيب، وتبلغ ثمن الوحدة الواحدة 65 ألف جنيه.

شروط التقديم لحجز الوحدات السكنية بمحافظة الاسكندرية:

– يشترط أن يتراوح سن المتقدم لحجز الوحدة السكنية من 20 إلى 50 عامًا.

– أن يكون المتقدم من سكان محافظة الإسكندرية.

– يشترط ألا يمتلك المتقدم وحدة سكنية تمليك أو إيجار قديم.

– لا يجوز للأسرة حجز أكثر من وحدة سكنية (الزوج أو الزوجة).

– ألا يزيد دخل الأسرة (الزوج والزوجة) على 4750 جنيهًا وللأعزب 3500 جنيه بموجب مفردات مرتب.

– سداد مقدم حجز الوحدة السكنية وقدره (5 آلاف جنيه)، ويتم استردادها في حال لم يرسو المزاد على المتقدم.

– لا يتم النظر لأي طلبات غير مستوفية تلك الشروط والأوراق.

– سيتم سحب الوحدة السكنية المخصصة عن طريق القرعة العلنية بعد 3 أشهر من تاريخ إجراء القرعة في حالة عدم استكمال الإجراءات.

الأوراق المطلوبة للتقدم لحجز الوحدات السكنية:

صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم الأعزب أو الزوج والزوجة + صورة القسيمة زواج أو طلاق.

إيصال مرافق (كهرباء أو مياه أو غاز) مطابق لعنوان بطاقة الزوج والزوجة.

بيان مفردات مرتب للمتقدم الأعزب أو (للزوج والزوجة).

بالنسبة للمهن الحرة، إحضار شهادة دخل من محاسب قانوني لا يزيد الدخل بها على 3500 جنيه.

ويجرى تقديم الأوراق المطلوبة في مقر إدارة الإسكان المركزي محافظة الإسكندرية الكائنة بشارع فؤاد 90 طريق الحرية الدور الثالث.