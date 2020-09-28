قرار جديد من البنك الأهلي بشأن أسعار الفائدة على شهادات الادخار

أعلن نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري “يحيى أبوالفتوح”، إن البنك الأهلي قرر تثبيت أسعار الفائدة علي شهادة الادخار البلاتينية للعائد الثابت ذات آجال 3 سنوات عند 12.25% سنويًا للعائد الذي يصرف كل 3 أشهر، و12% للعائد الذي يصرف كل شهر، وذلك بالرغم من قرار البنك المركزي خفض الفائدة.

وفاجأ البنك المركزي السوق المصرفي بخفض سعر الفائدة 0.5%، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي، لتنخفض إلى 8.75% للإيداع و9.75% للإقراض.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن قرار البنك بتثبيت أسعار الفائدة على شهادات الادخار البلاتينية يهدف للاستمرار في تقديم عائد مرتفع للعملاء وخاصة بعد إيقاف شهادة 15%.

الجدير بالذكر أن البنك الأهلي وبنك مصر قررا إيقاف إصدار شهادة الادخار السنوية ذات العائد 15% اعتبارا من يوم الاثنين الماضي.