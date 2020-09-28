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خفض جديد بأسعار الفائدة على شهادات الادخار ببنك HSBC

متابعات 365منذ 58 دقيقة
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أسعار الفائدة
أسعار الفائدة

أعلن بنك HSBC خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على شهادة الادخار ذات آجال 3 سنوات للعائد الثابت، وذلك بداية من اليوم بحسب موظف خدمة العملاء ببنك HSBC ويأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.

وتراجعت أسعار الفائدة بعض خفضها ببنك HSBC إلى 11% بدلا من 12%، ويصرف العائد شهرياً ويبدأ شراء الشهادة بداية من 10 آلاف جنيه.

وفاجأ البنك المركزي السوق المصرفي بخفض سعر الفائدة 0.5%، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي، لتنخفض إلى 8.75% للإيداع و9.75% للإقراض.

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متابعات 365منذ 58 دقيقة
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