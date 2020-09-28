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قرار جديد من بنك مصر بشأن أسعار الفائدة على شهادات الادخار

متابعات 365منذ 41 دقيقة
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اعلى عائد شهادات الادخار
اعلى عائد شهادات الادخار

قرر بنك مصر تثبيت أسعار الفائدة على شهادة الادخار ذات آجال 3 سنوات للعائد الثابت دون تغيير عند 12% يصرف العائد شهريًا.

وجاء هذا القرار ليتوافق مع قرار البنك الأهلي المصري، بتثبيت أسعار الفائدة على شهادة الادخار البلاتينية للعائد الثابت ذات آجال 3 سنوات عند 12.25% سنويًا للعائد ربع سنوي و 12% للعائد الشهري، وذلك بالرغم من خفض الفائدة لدى البنك المركزي.

وفاجأ البنك المركزي السوق المصرفي بخفض سعر الفائدة 0.5%، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي، لتنخفض إلى 8.75% للإيداع و9.75% للإقراض.

واتجه بنكي الأهلي ومصر الإبقاء على الشهادة الثلاثية بعد إيقاف شهادة 15% .

والجدير بالذكر أن بنكي الأهلي ومصر قررا إيقاف إصدار شهادة الادخار السنوية ذات العائد 15% اعتبارا من يوم الاثنين الماضي.

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متابعات 365منذ 41 دقيقة
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