ارتفاع أسعار كرتونة البيض واستقرار أسعار الدواجن في مصر اليوم

ارتفعت أسعار كرتونة البيض بقيمة جنيهين فى المزارع، واستقرت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر 2020، مقارنة بأسعار أمس، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

وقال إن أسعار كرتونة البيض ارتفعت بالمزارع وصولاً إلى 30.5 جنيه مقابل 28.5 جنيه، مقارنة بأسعار أمس.

وقال رئيس شعبة الدواجن أن كرتونة البيض تباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 36 و 37 جنيها.

وقال السيد أن السبب في ارتفاع سعر البيض يرجع إلى زيادة الطلب على الشراء خلال الأسبوع الجاري.

واستقر سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة، اليوم، بسعر بين 17 و18 جنيها، ويباع بالأسواق بين 22 و23 جنيها للمستهلك.

واستقر أيضاً سعر كيلو الدواجن البلدي ليتراوح بين 26 و27 جنيها، على أن يباع للمستهلك بسعر بين 31 و32 جنيها.

وارتفع سعر الكتكوت جنيها واحدا، ليصل إلى 10 جنيهات مقابل 9 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس، وفقا لقول رئيس شعبة الدواجن.

وقال إن سعر الدواجن بالمزرعة مازال متدني، وتنخفض تكلفة البيع للمستهلك عن التربية، حيث ارتفع سعر طن العلف الأسبوع الماضي بنحو 300 جنيه.

ووصل سعر طن العلف بالأسواق بعد الزيادة إلى 6400 جنيه.

وقال رئيس شعبة الدواجن في وقت لاحق، أن تراجع أسعار الدواجن مع دخول موسم الشتاء من الممكن أن يتسبب في عزوف المربين عن التربية في الشتاء، نظرا لارتفاع تكلفة التربية في الشتاء عن الصيف.

الجدير بالذكر أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.