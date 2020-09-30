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أكبر انخفاض شهري في أسعار الذهب عالمياً منذ نوفمبر 2016

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أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب أكبر انخفاض شهري على مدار أربع سنوات، بفعل ارتفاع الدولار اليوم الأربعاء بعد أول مناظرة رئاسية في الولايات المتحدة، مع عودة الحذر إلى الأسواق، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0.6% وصولاً إلى 1885.81 دولار للأوقية، بحلول الساعة 0618 بتوقيت جرينتش، وتراجع سعر الذهب 4.3% منذ بداية الشهر الجاري، فيما سيكون أسوأ أداء شهري منذ نوفمبر 2016.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب 0.5% إلى 1893.30 دولار.

وشهد مؤشر الدولار ارتفاعاً قدرة 0.1%، ويمضي نحو تحقيق أكبر مكسب شهري منذ يوليو 2019، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وقال محلل السوق لدى “إف إكس تي إم” هان تان، أن مكاسب الدولار عقب المناظرة أحبطت أحدث محاولة للذهب لبلوغ المستوى النفسي المهم عند 1900 دولار”.

وأضاف أن العملة هي أصل الملاذ الآمن المفضل للمستثمرين حاليا.

وتابع، “إذا نما قلق المستثمرين أكثر حيال احتمالات تأخر نتيجة الانتخابات، فإن الضبابية السياسية الممتدة قد تقدم دعما آخر للمعدن على مدى الأسابيع القادمة”.

و فقد الذهب بعض بريقه بفعل بيانات صينية إيجابية لأنشطة قطاعي الصناعة والخدمات، في الوقت الذي يقتفي فيه المتعاملون في السوق أثر إحراز تقدم في مشروع قانون جديد للدعم المالي متعلق بكورونا في الولايات المتحدة.

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