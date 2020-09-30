تصل لـ15.5%.. أعلى عائد على شهادات الادخار بعد خفض الفائدة

تعرف على أعلى عائد على شهادات الادخار في البنوك، بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة واتجاه البنوك لخفض الفائدة على الأوعية الادخارية المختلفة تماشيًا مع قرار المركزي بخفض الفائدة بمقدار 0.5% يوم الخميس الماضي، إلا أن ثمة بنوك أبقت على فائدة 8 شهادات ادخارية لتسجل أعلى عائد على شهادات الادخار بالسوق حاليًا.

ومن أهم الشهادات المطروحة في البنوك ذات فائدة تصل إلى 15.5% للشهادة لأجل عام، كما تمنح فائدة تصل إلى 12.75% ثابتة لمدة 3 سنوات، وفيما يلي تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار:

أعلى عائد على شهادات الادخار

ننشر لحضراتكم تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة وهي كالتالي:-

شهادة رد الجميل

يقدم بنك ناصر الاجتماعي شهادة رد الجميل وهي وديعة لمدة سنة، بعائد يصرف دفعة واحدة نهاية العام 15.5%، أو عائد شهرى 15%.

وتصدر الشهادة وفقا للشروط الآتية : المدة سنة تبدأ من تاريخ الإيداع، السن 60 سنة فأكثر، قيمة الوديعة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفتها حتى 2 مليون جنيه.

شهادة إيد واحدة

شهادة ادخارية للأطباء وطاقم التمريض يصدرها أيضًا بنك ناصر الاجتماعي تحت مسمى ايد واحده بعائد 15.5% ويتم صرفه سنويا.

وقيمة الوديعة تبدأ من الف جنيه ومضاعفاتها بشرط الا تزيد عن مليون جنيه، على أن يتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع.

شهادة بنك الاسكندرية الثلاثية

طرح بنك الاسكندرية شهادة ادخار جديدة تحت اسم (اليكس 42) بعائد ثابت يتراوح بين 12.5% سنويًا للعائد الشهري و12.75% سنويًا للعائد ربع سنوي.

ويبلغ أجل الشهادة ثلاث سنوات ونصف ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 10 آلاف جنيه، وتزيد بالألف جنيه ومضاعفتها، ويجوز كسر الشهادة بعد مرور 6 شهور على شرائها.

شهادة لأجل 3 سنوات (بنك ناصر)

ويقدم أيضاً بنك ناصر الاجتماعي للعملاء وديعة لأجل 3 سنوات، وتحتسب الفائدة حسب دورية الصرف، حيث يتيح دورية صرف شهرية بفائدة 12%، أما إذا تم صرف العائد كل 3 أشهر فيكون 12.25%، أما صرف العائد سنويًا فيكون 12.75%.

الشهادة البلاتينية لأجل 3 سنوات (البنك الأهلي)

قرر البنك الأهلي المصري الإبقاء على عائد الشهادة البلاتينية لأجل 3 سنوات دون تغيير، وهي شهادة بعائد ثابت وسعر الفائدة الحالي على الشهادة 12% يصرف شهرياً، و12.25% يصرف بشكل ربع سنوي.

شهادة القمة (بنك مصر)

قرر بنك مصر الإبقاء على فائدة شهادة القمة لأجل 3 سنوات، وسعر العائد عليها في الوقت الراهن 12% ويتم صرف العائد بشكل شهري، وتصدر الشهادة بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة الحصاد (البنك الزراعي)

قرر البنك الزراعي المصري إبقاء سعر الفائدة على جميع الأوعية الادخارية التي تشمل الشهادات والودائع وحسابات التوفير ، دون تغيير في اجتماع لجنة الألكو بحسب ما قاله رئيس مجلس إدارة البنك علاء فاروق.

وظلت الفائدة على شهادة الحصاد الثلاثية ذات العائد الثابت عند 12% سنويا يصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

شهادة ادخار البنك التجاري الدولي الثلاثية

يطرح البنك التجاري الدولي شهادة لأجل 3 سنوات بعائد ثابت، ويصل سعر الفائدة على الشهادة إلى 11% إذا ما تم اختيار صرفه شهريًا، و11.25% للصرف ربع سنويًا، و11.50% للصرف نصف سنوي، و12% سنويًا، والحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.