المالية تعلن قائمة البنوك المشاركة في منظومة سداد المستحقات الحكومية

أعلنت وزارة المالية في بيان لها اليوم، أنها سمحت للمواطنين بسدد المدفوعات الحكومية في مكاتب البريد أو البنوك الحاصلة على ترخيص بداية من الخميس أول أكتوبر، دون تحمل المواطن تكلفة إضافية.

وبحسب بيان وزارة المالية اليوم فإن هذه الخدمة سوف تكون للمستحقات الحكومية التي تتجاوز 10 آلاف جنيه، وتمتد مظلة هذه الآلية إلى 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من أول أكتوبر.

وأضافت الوزارة أنه يمكن توريد هذه المستحقات لمكاتب البريد علي مستوي الجمهورية، بالإضافة إلى فروع 18 بنكًا حاصلة على ترخيص من البنك المركزي.

ووفقًا للكتاب الدوري الصادر من وزير المالية فإن الموظف المختص يسلم المواطن أمر توريد إلكتروني، وبعدها يتوجه المواطن إلى مكتب بريد أو أحد فروع البنوك الحاصلة على ترخيص، من أجل القيام بسداد قيمة المدفوعة دون تحمل تكلفة إضافية.

وألزمت وزارة المالية المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات والمستحقات الحكومية الأكثر من 500 جنيه إلكترونيًا في مايو 2019 عن طريق إحدى وسائل الدفع الإلكترونية.

وكانت عمليات السداد تتم عبر ماكينات نقاط التحصيل الإلكتروني (pos) في الجهات الحكومية.

قائمة البنوك المشاركة في منظومة سداد المستحقات الحكومية:

1- البنك الأهلي المصري.

2- بنك مصر.

3- بنك القاهرة.

4- البنك التجاري الدولي.

5- البنك العربي الأفريقي.

6- البنك الزراعي المصري.

7- البنك العربي.

8- البنك الأهلي اليوناني.

9- المصرف المتحد.

10- بنك قطر الوطني.

11- بنك عودة.

12- بنك كريدي أجريكول.

13- البنك الأهلي المتحد.

14- بنك قناة السويس.

15- بنك فيصل الاسلامي.

16- بنك اتش اس بي سي.

17- البنك المصري لتنمية الصادرات.

18- بنك المشرق.