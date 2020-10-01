سعر الذهب يواصل صعوده في مصر اليوم.. والجرام يرتفع 13 جنيها في 3 أيام

واصل سعر الذهب ارتفاعه في مصر بعد ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي ليسجل سعر جرام الذهب زيادة بنحو 13 جنيها في 3 أيام.

قال سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، نادي نجيب، إن سعر الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 827 جنيهًا مقابل 825 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 709 جنيه، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 945 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 6616 جنيهًا.

وانخفضت أسعار الذهب عالميًا بنسبة 0.64%، وتراجع سعر أوقية الذهب بنحو 12.04 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1897 دولارًا في تمام الساعة 12:20 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وكان سعر الذهب قد ارتفعت في السوق المحلي خلال تعاملات أمس، ليرتفع سعر الذهب بنحو جنيها واحدا، وارتفع سعر الذهب بنحو 10 جنيهات دفعة واحدة أمس أول.