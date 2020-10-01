بنك ناصر يعلن تخفيض سعر الفائدة إلى 13% على شهادة “رد الجميل”

أصدر بنك ناصر الاجتماعي بيانًا رسميًا اليوم الخميس أعلن من خلاله عن تخفيض أسعار الفائدة إلى 13% على شهادة رد الجميل، وهي الشهادة المخصصة للعملاء من كبار السن إضافة إلى أصحاب المعاشات الذين تخطوا 60 عامًا.

وأكدت نيفين القباج رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ووزيرة التضامن الاجتماعي في ذلك البيان، أن ذلك القرار صادر من جانب لجنة الأصول والخصوم التابعة لبنك ناصر الاجتماعي بعد اجتماع عقدته اللجنة في صباح اليوم.

وأشارت أيضًا إلى أن العائد على شهادة رد الجميل بات يصل إلى 13% سنويًا في حالة كانت دورية صرف العائد سنوية، ويصل إلى 12.5% سنويًا في حالة كانت دورية صرف العائد ربع سنوية، وأخيرًا يصل إلى 12.25% سنويًا في حالة كانت دورية صرف العائد شهرية.

وشددت نيفين القباج في البيان على أن شهادة رد الجميل باتت صلاحيتها تصل إلى ثلاث سنوات كاملة بدلاً من سنة واحدة فقط لا غير، حتى يتمكن عملاء بنك ناصر الاجتماعي من كبار السن من التمتع بالعائد على هذه الشهادة لأطول فترة ممكنة.

ويعتبر ذلك القرار من جانب بنك ناصر الاجتماعي صادمًا نوعًا ما لمعظم العملاء من كبار السن، نظرًا لأن سعر العائد على شهادة رد الجميل سابقًا كان يصل إلى 15.5% سنويًا في حالة كانت دورية صرف العائد سنوية، و15% سنويًا في حالة كانت دورية صرف العائد شهرية، ولكن في الوقت ذاته كانت مدة الشهادة تقتصر على سنة واحدة فقط لا غير.

وحرصت نيفين القباج على الدفاع عن قرار لجنة الأصول والخصوم التابعة لبنك ناصر الاجتماعي، حيث أوضحت أن شهادة رد الجميل هي الشهادة الوحيدة التي توفر أكبر عائد في السوق المصرفي بأكمله داخل الدولة المصرية مقارنة بكل شهادات الادخار الأخرى التي توفرها البنوك العاملة في مصر.

وأضافت أيضًا أن بنك ناصر الاجتماعي كان مصممًا على الإبقاء على شهادة رد الجميل وعدم إلغائها خلال الفترة القادمة، ويرجع ذلك إلى اهتمام البنك بجميع فئات المجتمع المصري بشكل عام وخاصة فئة كبار السن التي تحتاج إلى الدعم والحماية في مثل ذلك السن الكبير.

ومن جانبه أكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن شهادة رد الجميل التي تقتصر مدتها على سنة واحدة فقط لا غير لا تزال متواجدة بشكل طبيعي، بمعنى أن العميل هو من يحدد المدة التي يرغب بها سواء سنة واحدة أو ثلاث سنوات الجديدة.

وأشار أيضًا إلى أن العائد على شهادة رد الجميل لأجل عام واحد يصل إلى 11.5% سنويًا في حالة كانت دورية صرف العائد سنوية، كما يصل إلى 11% سنويًا في حالة كانت دورية صرف العائد شهرية.

وشدد محمد عشماوي في حديثه على أن الحد الأدنى لشراء شهادة رد الجميل يصل إلى ألف جنيه، فيما يصل الحد الأقصى إلى مبلغ 2 مليون جنيه مع حرية الاختيار فيما يتعلق بدورية صرف العائد سواء كانت شهرية أو ربع سنوية أو حتى سنوية.

وأضاف أيضًا أن بنك ناصر الاجتماعي كان حريصًا على تثبيت أسعار الفائدة على شهادة الادخار الثلاثية أي لأجل ثلاث سنوات، مما يعني أن العائد على هذه الشهادة يصل إلى 12.75% سنويًا في حالة كانت دورية صرف العائد سنوية، ويصل إلى 12.25% سنويًا في حالة كانت دورية صرف العائد ربع سنوية، ويصل إلى 12% سنويًا في حالة كانت دورية صرف العائد شهرية.

يذكر أن عملاء بنك ناصر الاجتماعي بات بإمكانهم الاستفسار عن أي أمور أخرى خاصة بالبنك من خلال مركز خدمة العملاء المتاح عبر الرقم التالي 16868.