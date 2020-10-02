أخبار الاقتصاد

ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال أسبوع

متابعات 365منذ 8 دقائق
أقل من دقيقة
أسعار العملات
أسعار العملات

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع المنصرم، وذلك وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

حيث ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل 18.40 جنيه للشراء و18.60 جنيه للبيع مقابل 18.25 جنيه للشراء و18.45 جنيه للبيع بداية الأسبوع.

وارتفع أيضاً سعر الجنيه الإسترليني خلال تعاملات الاسبوع ليسجل 20.13 جنيه للشراء و20.51 جنيه للبيع مقابل 19.92 جنيه للشراء و20.19 جنيه للبيع بداية الأسبوع.

وارتفع أيضاً سعر الدولار الكندي ليسجل 11.78 جنيه للشراء و11.90 جنيه للبيع مقابل 11.70 جنيه للشراء و11.82 جنيه للبيع بداية الأسبوع.

بينما تراجع سعر الين الياباني أمس الخميس ليصل إلى 14.85 جنيه للشراء و14.99 جنيه للبيع مقابل 14.88 جنيه للشراء و15.02 جنيه للبيع بداية الأسبوع.

مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم
متابعات 365منذ 8 دقائق
أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

صورة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2020 فى مصر الآن

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2020 فى مصر الآن

منذ 7 ساعات
صورة سعر اليورو اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2020 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

سعر اليورو اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2020 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

منذ 7 ساعات
صورة أسعار الدواجن اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2020: أسعار بورصة الدواجن في مصر الآن

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2020: أسعار بورصة الدواجن في مصر الآن

منذ 7 ساعات
صورة أسعار العملات والذهب اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2020 في مصر

أسعار العملات والذهب اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2020 في مصر

منذ 8 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى