ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال أسبوع

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع المنصرم، وذلك وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

حيث ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل 18.40 جنيه للشراء و18.60 جنيه للبيع مقابل 18.25 جنيه للشراء و18.45 جنيه للبيع بداية الأسبوع.

وارتفع أيضاً سعر الجنيه الإسترليني خلال تعاملات الاسبوع ليسجل 20.13 جنيه للشراء و20.51 جنيه للبيع مقابل 19.92 جنيه للشراء و20.19 جنيه للبيع بداية الأسبوع.

وارتفع أيضاً سعر الدولار الكندي ليسجل 11.78 جنيه للشراء و11.90 جنيه للبيع مقابل 11.70 جنيه للشراء و11.82 جنيه للبيع بداية الأسبوع.

بينما تراجع سعر الين الياباني أمس الخميس ليصل إلى 14.85 جنيه للشراء و14.99 جنيه للبيع مقابل 14.88 جنيه للشراء و15.02 جنيه للبيع بداية الأسبوع.