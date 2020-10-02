خفض جديد بأسعار الفائدة: 3 بنوك تخفض الفائدة على حساب التوفير والودائع والشهادات

أعلنت كافة البنوك خفض أسعار الفائدة على بعض منتجاتها مثل “حساب التوفير والودائع والشهادات الادخارية”، وذلك بعد قرار البنك المركزي نصف في المائة على الإيداع والإقراض في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس قبل الماضي.

وخفضت 3 بنوك أسعار الفائدة اليوم وهي بنك قناة السويس وبنك عوده وبنك الكويت الوطني، نوضحها في التالي:

بنك قناة السويس يخفض أسعار الفائدة على حساب التوفير والودائع ويثبت الشهادة

قرر بنك قناة السويس في اجتماع لجنة الأصول والخصوم خفض أسعار الفائدة 0.5% على حساب التوفير والودائع والإبقاء على فائدة الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت دون تغيير.

وتراوحت الفائدة على الشهادة الثلاثية بعد الإبقاء عليها بين 11% للعائد الشهري، و 11.25% للعائد ربع السنوي و11.5% للعائد السنوي .

بنك عوده مصر يخفض الفائدة 1% على الشهادة الثلاثية

قرر بنك عوده مصر خفض أسعار الفائدة 1% على الشهادة ذات آجال 3 سنوات للعائد الثابت، وذلك في اجتماع لجنة الأصول والخصوم في البنك يوم الأحد الماضي بحسب مسؤول خدمة العملاء.

وتراجعت أسعار الفائدة على الشهادة الادخارية من 10% سنويا إلى 9% سنويا يصرف العائد شهريا، أو 9.25% بدلا من 10.25% للعائد ربع سنويا، ويتيح البنك ربط الشهادة من أول 5 آلاف جنيه.

كما قرر بنك عودة خفض أسعار الفائدة على حساب التوفير والودائع بنسب متفاوتة من شريحة إلى أخرى حسب قيمة المبلغ .

وقرر بنك عودة خفض أسعار الفائدة بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة نصف في المائة على الإيداع والإقراض في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي.

بنك الكويت الوطني يخفض الفائدة على الشهادة الثلاثية وحساب التوفير

قرر بنك الكويت الوطني خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 1.25% على الشهادة ذات آجال 3 سنوات للعائد الثابت وذلك في اجتماع لجنة الأصول والخصوم بالبنك بحسب مسؤول خدمة العملاء.

وتراوحت أسعار الفائدة على شهادات الادخار بعد الخفض بين 10% بدلا من 11% للعائد الشهري، و10.25% بدلا من 11.5% للعائد ربع السنوي، ويبدأ ربط الشهادة من أول 5 آلاف جنيه.

وقرر بنك الكويت الوطني خفض أسعار الفائدة 0.5% على حساب التوفير لتنخفض من 4% إلى 3.5% سنويا.

وأتي قرار البنك بخفض أسعار الفائدة بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة نصف في المائة على الإيداع والإقراض في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي.