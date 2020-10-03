أسعار الفائدة على شهادات الادخار والقروض بعد قرار البنك المركزي

فاجأ البنك المركزي المصري جميع البنوك العاملة داخل الدولة المصرية وكافة المواطنين منذ يوم الخميس قبل الماضي بقرار خفض أسعار الفائدة 0.5% لأول مرة منذ ستة أشهر كاملة، حيث كان الخفض وقتها استثنائيًا ووصل إلى 3% نتيجة انتشار جائحة كورونا سواء داخل مصر أو حتى في بقية أنحاء العالم.

وعقدت كل البنوك العاملة داخل الدولة المصرية العديد من الاجتماعات على مدار الأيام الماضية، من أجل اتخاذ القرار المناسب سواء فيما يتعلق بأسعار الفائدة الخاصة بشهادات الادخار أو حتى القروض، حيث قررت بعض البنوك استقرار السعر لديها فيما قرر البعض الآخر رفع السعر.

والبداية مع بنك ناصر الاجتماعي الذي قرر خفض سعر الفائدة 2.5% على شهادة رد الجميل الخاصة بكبار السن مع إطالة مدتها لتصبح ثلاث سنوات عوضًا عن سنة واحدة فقط، مما يعني أن سعر الفائدة بات 12.25% للعائد الشهري، و12.5% للعائد ربع السنوي، و13% للعائد السنوي.

وقام بنك ناصر الاجتماعي أيضًا بالاستقرار على عدم تغيير سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية العادية، والذي يصل إلى 12% بالنسبة إلي العائد الشهري، و12.25% للعائد ربع السنوي، و12.75% للعائد السنوي.

ومن جانبه قرر البنك الأهلي المصري تثبيت سعر الفائدة على الشهادة البلاتينية الثلاثية، ويصل السعر على هذه الشهادة إلى 12% بالنسبة إلى العائد الشهري، و12.25% بالنسبة إلى العائد ربع السنوي، كما قرر البنك أيضًا تثبيت سعر الفائدة على صعيد القروض إضافة إلى حساب التوفير والودائع.

على صعيد آخر، قرر بنك مصر تثبيت سعر الفائدة على شهادة القمة الثلاثية والتي يصل السعر عليها إلى 12% بالنسبة إلى العائد الشهري، كما قرر البنك أيضًا تثبيت سعر الفائدة على حساب التوفير والودائع إضافة إلى القروض.

واستقر بنك القاهرة بدوره على تأجيل موعد الإعلان عن موقفه من أسعار الفائدة، وذلك يشمل شهادات الادخار والقروض إضافة إلى حساب التوفير والودائع، علمًا بأن هذه الخطوة من جانب البنك لا تعتبر غريبة بسبب رغبته في التعرف على موقف بقية البنوك الأخرى أولاً قبل اتخاذ قراره النهائي.

ومن جانبه قرر البنك الزراعي تثبيت سعر الفائدة على الشهادة الادخارية التي يطلق عليها “شهادة الحصاد”، مما يعني أن سعر الفائدة سوف يظل كما هو 12% بالنسبة إلى العائد ربع السنوي، كما قرر البنك أيضًا تثبيت السعر على حساب التوفير إضافة إلى الودائع.

وقرر البنك العربي الإفريقي إيقاف إصدار شهادة ادخار أميرالد الثلاثية ذات العائد الثابت لحين الاستقرار على سعر الفائدة، كما قرر البنك خفض السعر 0.5% على حساب التوفير جولدن المقسم إلى عدة شرائح مختلفة.

على صعيد آخر، قرر بنك إتش إس بي سي خفض سعر الفائدة 1% على الشهادة الثلاثية ليصل بالتالي إلى 11% سنويًا بالنسبة إلى العائد الشهري، كما قرر أيضًا تثبيت سعر الفائدة سواء على القروض أو حتى حساب التوفير.

ومن جانبه فاجأ المصرف المتحد جميع البنوك الأخرى بعدما رفع سعر الفائدة 1.5% على الشهادة الادخارية، وبالتالي وصل السعر إلى 11.5% بالنسبة إلى العائد الشهري، و11.75% بالنسبة إلى العائد ربع السنوي، كما قرر خفض سعر الفائدة 0.5% على بعض القروض، فيما تم رفع السعر 0.5% على الودائع، أما حساب التوفير فقد تم تثبيت سعر الفائدة عليه.

وأصدر بنك الكويت الوطني بدوره عدة قرارات هامة للغاية تمثلت في خفض سعر الفائدة 1% على شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت، مما يعني بالتالي أن السعر وصل إلى 10% بالنسبة إلى العائد الشهري، و10.25% بالنسبة إلى العائد ربع السنوي، كما قرر البنك أيضًا خفض سعر الفائدة 0.5% على حساب التوفير لديه.