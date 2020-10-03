بعد تصديق السيسي.. فرض رسوم جديدة على 14 خدمة لدعم صندوق ذوي الإعاقة

حدد قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة رسوم يتم فرضها على المواطنين لصالح الصندوق وذلك بعد أن صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشر مؤخرا بالجريدة الرسمية.

ونص قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة على أن يتم فرض رسم إضافي قيمته خمسة جنيهات على الخدمات التالية:

طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

رخصة السلاح.

رخصة القيادة بجميع أنواعها.

رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.

استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية.

التذاكر المبيعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.

تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها ويستثنى من ذلك الحفلات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقييمها.

طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطة.

تأشيرات الإقامة للأجانب.

تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء كانت داخل البلاد أو خارجها.

كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.

عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.

تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها.

طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.