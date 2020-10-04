الدولار يتراجع أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأحد

لا تزال أسعار الدولار الأمريكي في مصر غير مستقرة على الإطلاق مثلما هو الحال تمامًا في جميع أنحاء العالم، وذلك نتيجة الأوضاع التي يعيشها العالم بأكمله منذ مطلع العام الحالي 2020 بسبب انتشار جائحة كورونا التي تسببت في إيقاف كافة أنشطة الحياة تقريبًا لعدة أشهر متتالية.

وشهدت بداية تعاملات اليوم في البنوك العاملة داخل الدولة المصرية انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري على مستوى ثلاثة بنوك، وفي مقابل ذلك استقر سعر الصرف في ثمانية بنوك أخرى سواء على مستوى البيع أو حتى الشراء.

ومن المؤكد أن استقرار أسعار الدولار في معظم البنوك لن يدوم خلال الأيام القادمة، حيث يرى بعض خبراء الاقتصاد أن الأسعار سوف ترتفع مرة أخرى خلال الأشهر القادمة من العام الحالي 2020 على أن يبدأ السعر في التراجع مع بداية العام المقبل 2021، وذلك في حالة القضاء تمامًا على فيروس كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها بنسبة 100% على كافة المستويات.

يذكر أن جائحة كورونا لا تزال منتشرة في جميع أنحاء العالم إلى غاية الآن، ومن المتوقع بقاء الوضع على ما هو عليه حتى تأتي اللحظة التي تعلن فيها منظمة الصحة العالمية أو أي منظمة صحية أخرى عن اكتشاف العلاج الفعال القادر على القضاء على ذلك الفيروس اللعين الذي أصاب الملايين من البشر وأدى إلى وفاة أعداد هائلة من الناس بغض النظر عن أعمارهم.

وإليكم الآن أسعار الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد على مستوى معظم البنوك في مصر:

بنك القاهرة، سعر البيع 15.79 جنيه / سعر الشراء 15.69 جنيه.

بنك كريدي أجريكول، سعر البيع 15.80 جنيه / سعر الشراء 15.70 جنيه.

بنك أبو ظبي الإسلامي، سعر البيع 15.80 جنيه / سعر الشراء 15.70 جنيه.

البنك العربي الأفريقي، سعر البيع 15.79 جنيه / سعر الشراء 15.69 جنيه.

البنك التجاري الدولي، سعر البيع 15.79 جنيه / سعر الشراء 15.69 جنيه.

البنك الأهلي المصري، سعر البيع 15.80 جنيه / سعر الشراء 15.70 جنيه.

بنك مصر، سعر البيع 15.80 جنيه / سعر الشراء 15.70 جنيه.

بنك الإسكندرية، سعر البيع 15.80 جنيه / سعر الشراء 15.70 جنيه.

بنك قناة السويس، سعر البيع 15.80 جنيه / سعر الشراء 15.70 جنيه.

بنك البركة، سعر البيع 15.80 جنيه / سعر الشراء 15.70 جنيه.

بنك التعمير والإسكان، سعر البيع 15.81 جنيه / سعر الشراء 15.71 جنيه.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تتأثر أسعار الدولار كثيرًا على الصعيد العالمي في حالة تطورت الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام القادمة، حيث تم نقل الأخير إلى مستشفى ريد والتر العسكري بعد إصابته بفيروس كورونا الذي أصاب زوجته ميلانيا ترامب هي الأخرى.

وعانى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أعراض الحمى مما جعل الأطباء المشرفين عليه يقررون نقله إلى مستشفى ريد والتر العسكري من أجل تلقي العلاج اللازم هناك، علمًا بأن فيروس كورونا أصاب أيضًا العديد من المسؤولين داخل البيت الأبيض خلال الساعات الماضية مما نشر حالة من الذعر في أوساط الولايات المتحدة الأمريكية.

على صعيد آخر، يبدو الوضع أكثر هدوءًا داخل الدولة المصرية في ظل تراجع معدلات الإصابة والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا بعكس كل الدول الأخرى حول العالم، وهو ما يعني بالتالي حدوث حالة من الانتعاشة من الناحية الاقتصادية وعدم توقف أنشطة الحياة مرة أخرى، مما يؤدي إلى تعزيز قوة ومكانة عملة الجنيه أمام الدولار.

ويبقى الأمر المؤكد أن سعر صرف الدولار سوف ينخفض لا محالة في مصر كما كان الحال في الأشهر الأخيرة من العام الماضي 2019، وذلك في حالة انتعشت أوضاع قطاع السياحة خلال الأشهر القادمة في ظل تردد الكثير من السياح عليها.