عاجل: السعودية تعلن طرح أول “عملة بلاستيكية” في العالم العربي

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ، عن عزمها طرح عملة بلاستيكية لـ “الريال السعودي” فئة (خمسة ريالات) من مادة البوليمر (البلاستيك).

وقال بيان البنك المركزي السعودي، إنه تم مراعاة تصميم وألوان فئة الخمسة ريالات من مادة البوليمر لتكون مماثلة لنفس تصميم وألوان العملة المتداولة نفسها حالياً المصنوعة من القطن، ويكون الإختلاف في تقنيات الصناعة والمواصفات الفنية، والعلامات الأمنية الخاصة بهذه الفئة.

وأضافت “ساما” أنه سوف يتم طرح الكميات الأولية للعملة الجديدة للتداول اعتباراً من يوم غداً الاثنين الموافق 18 صفر 1442 هجرياً، 5 سبتمبر 2020 ميلادياً، وذلك جنباً إلى جنب مع فئة الخمسة ريالات المتداولة حالياً، وباقي فئات الإصدار السادس من الأوراق النقدية المتداولة، بصفتها عملة رسمية قانونية في المملكة العربية السعودية.

وأعلن البنك المركزي السعودي إن تصميم هذه الفئة تتضمن صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على وجه الورقة، وصورة حقل الشيبة في الربع الخالي، إضافة إلى شكل النافذة الشفافة التي تحتوي على زخارف مستمدة من شعار رؤية المملكة 2030، فيما تضمن ظهر الورقة صورة منظر زهور برية من المملكة.