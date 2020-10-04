مواعيد صرف مرتبات الموظفين في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر

أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات الموظفين في مصر خلال الثلاثة أشهر المتبقية من العام الجاري (أكتوبر- نوفمبر- ديسمبر).

وبحسب قرار قطاع الحسابات المالية بوزارة المالية فقد تقرر تحديد مواعيد صرف مرتبات الموظفين لشهر أكتوبر بداية من يوم 25 من الشهر وحتى يوم 28 وذلك بالتناوب بين الجهات الحكومية التي تم تقسيمها إلى 3 مجموعات.

وتحدد مواعيد صرف مرتبات الموظفين لشهر نوفمبر بداية من يوم 24 في الشهر، وتحدد مواعيد صرف مرتبات الموظفين لشهر ديسمبر من يوم 22 بنفس تقسيم المجموعات الثلاث منعا التزاحم أمام ماكينات الصرافة.

مواعيد صرف مرتبات الموظفين: