ليس 6 أكتوبر.. البنك المركزي يعلن تغيير إجازة البنوك بمناسبة انتصارات أكتوبر

قرر البنك المركزي المصري اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2020، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2020.

وأوضح البنك المركزي في بيانه اليوم أن ذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر )، ومراعاة لقرار رئيس مجلس الوزراء بأن يكون يوم الخميس المقبل إجازة رسمية وذلك بدلا من يوم الثلاثاء الموافق السادس من أكتوبر 2020.