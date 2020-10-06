رسميًا .. البنك الأهلي يكشف عن أسعار الفائدة الجديدة على الشهادات وحسابات التوفير

كشف البنك الأهلي المصري بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير وكافة الأوعية الادخارية الأخرى لديه، وذلك بعد عدة أيام من قرار البنك المركزي المصري المتمثل في خفض سعر الفائدة 0.05% من أجل تعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية التي تشهد استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويقدم البنك الأهلي المصري للعملاء أربعة أنواع من حسابات التوفير إضافة إلى ثلاثة أنواع من شهادات الادخار، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم بالتفصيل أسعار الفائدة الجديدة على جميع هذه الأوعية الادخارية في ظل رغبة العملاء في التعرف عليها.

والبداية مع حساب التوفير العادي من البنك الأهلي المصري، حيث وصلت نسبة العائد الشهري عليه إلى 4.75%، فيما وصلت نسبة العائد ربع السنوي إلى 4.85%، كما وصلت نسبة العائد نصف السنوي إلى 5%، بينما وصلت نسبة العائد السنوي إلى 5.25%، ويمكن فتح ذلك الحساب بمبلغ ألف جنيه فقط لا غير ولكن العائد لن يتم احتسابه إلا أن كان رصيد الحساب أعلى من 3 آلاف جنيه، علمًا بأن ذلك الحساب متاح أمام المواطن المصري أو حتى الوافدين الأجانب.

على صعيد آخر يقدم البنك الأهلي المصري حساب توفير المستقبل، حيث وصلت نسبة العائد الشهري عليه إلى 4.75%، فيما وصلت نسبة العائد ربع السنوي عليه إلى 4.80%، كما وصلت نسبة العائد نصف السنوي عليه إلى 4.85%، بينما وصلت نسبة العائد السنوي إلى 5%، ويمكن للعملاء فتح ذلك الحساب بداية من مبلغ 500 جنيه فقط لا غير إلا أن العائد لن يتم احتسابه في حالة كان رصيد الحساب أقل من 3 آلاف جنيه، ويستطيع العميل فتح ذلك الحساب إن كان عمره يتراوح بين 16 إلى غاية 50 عامًا.

ويقدم البنك الأهلي المصري أيضًا حساب التوفير المدخر الصغير ذو الجوائز، حيث وصلت نسبة العائد عليه إلى 5.25%، ويمكن للعملاء فتح ذلك الحساب بداية من مبلغ ألف جنيه فقط لا غير، ولكن لن يتم احتساب العائد إلا في حالة تخطى رصيد الحساب مبلغ 3 آلاف جنيه.

ويتوفر أيضًا للعملاء حساب توفير المعاش من البنك الأهلي المصري، حيث وصلت نسبة العائد إلى 5.25% سنويًا، ويمكن للعملاء فتح ذلك الحساب بداية من مبلغ 5 آلاف جنيه مع العلم بأن العائد يتم احتسابه إن كان رصيد الحساب ألف جنيه فقط لا غير، ولا يستطيع أي وافد أجنبي فتح ذلك الحساب في ظل كونه يقتصر على المصريين فقط.

ومن جهة أخرى تغيرت أسعار الفائدة على الشهادة البلاتينية الثلاثية، حيث وصلت نسبة العائد الشهري إلى 12%، فيما وصلت نسبة العائد ربع السنوي إلى 12.25%، ولا يمكن شراء هذه الشهادة إلا في حالة دفع مبلغ ألف جنيه مع العلم بأن العائد عليها ثابت بغض النظر عن دورية صرف العائد، كما يمكن استرداد قيمتها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ شرائها.

ويقدم البنك الأهلي المصري أيضًا الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد المتغير، حيث وصلت نسبة العائد ربع السنوي إلى 9%، ولا يستطيع العميل شراء هذه الشهادة إلا في حالة دفع مبلغ ألف جنيه.

وأخيرًا يقدم البنك الأهلي المصري الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري، حيث وصلت نسبة العائد على هذه الشهادة إلى 10.25% سنويًا ويصرف شهريًا مع الوضع في الاعتبار أن العائد ثابت لا يتغير حتى نهاية مدة الشهادة حتى وإن تم تغيير سعر الفائدة من جانب البنك المركزي المصري، ولا يتم احتساب العائد إلا بعد مرور شهر من شراء الشهادة.