أسعار البنزين الجديدة: لجنة تسعير الوقود توصي برفع أسعار الوقود.. وجهات حكومية تطالب بالتثبيت

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية انتهائها من وضع توصياتها لأسعار البنزين الجديدة “بنزين، سولار” خلال الثلاثة أشهر المقبلة في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًّا في الشهرين الماضيين.

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي في تصريحات لها أنه سيتم إعلان أسعار البنزين الجديدة خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في الأيام الماضية ورفع توصياتها لمجلس الوزراء.

وكشف مصدر داخل لجنة التسعير التلقائي، أن اللجنة تأخذ في اعتبارها سعر الدولار مقابل الجنيه، والذي شهد ارتفاعًا على مدار ثلاثة الأشهر الماضية بنسبة بسيطة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً على مدار الثلاثة أشهر الماضية ”يوليو، أغسطس، سبتمبر”، وأوصت لجنة التسعير التلقائي برفع أسعار البنزين في كل فئاته “80،92،95” من 25 قرشًا إلى 50 قرشًا للتر الواحد مع رفع سعر لتر السولار بمقدار 25 قرشًا.

وأضاف المصدر أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية أرسلت تقريرها إلى رئاسة مجلس الوزراء، وفي انتظار الرأي النهائي.

وأضاف المصدر أن هناك توصية من بعض الجهات الحكومية بعدم رفع أسعار الوقود في الفترة الحالية واتخاذ قرار بتثبيت أسعار الوقود أو خفضها.

وكانت اللجنة أعلنت في اجتماعها المنعقد في يوليو الماضي التوصية بتثبيت الأسعار الحالية السائدة في مصر وذلك للربع الثالث من العام “يوليو ـ سبتمبر” 2020، حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة 6.25 جنيهات للتر البنزين 80 و 7.50 جنيهات للتر البنزين 92 و8.50 جنيهات للتر البنزين 95 وسعر بيع السولار 6.75 جنيهات للتر.