سجل 38.4 مليار دولار.. زيادة جديدة في احتياطي مصر من النقد الأجنبي

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2020، عن زيادة جديدة في زيادة جديدة في احتياطي مصر من النقد الأجنبي بقيمة 59.3 مليون دولار خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح البنك المركزي في بيانه أن إجمالي الاحتياطي النقدي ارتفع ليسجل 38.4253 مليار دلارًا بنهاية سبتمبر مقارنة بنحو 38.366 مليار دولارًا في نهاية أغسطس.

وتعكس الزيادة في الاحتياطي وإن كانت بقيمة بسيطة تحسنًا في تدفقات النقد الأجنبي التي كانت قد تضررت بسبب جائحة فيروس كورونا.

وهناك توقعات بأن يواصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفاعه في الفترة المقبلة مع زيادة التدفقات من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة وعودة ارتفاع التحويلات، إلى جانب زيادة إيرادات قطاع السياحة بعد أن تضررت بشدة في فترة إغلاق حركة الطيران بسبب اجراءات مواجهة فيروس كورونا.