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عاجل.. البترول تعلن أسعار البنزين الجديدة للربع الرابع من 2020

متابعات 365منذ 55 دقيقة
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أسعار البنزين الجديدة
أسعار البنزين الجديدة

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تثبيت أسعار الوقود في مصر، وذلك للربع الرابع من أكتوبر وحتى ديسمبر 2020.

وأعلنت لجنة التسعير المنتجات البترولية وهي المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها الذي انعقد عقب بداية الشهر الجاري توصية بتثبيت أسعار البنزين.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة البترول، فقد تم تثبيت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة كالتالي:

سعر بنزين 80 بـ 6.25 جنيه للتر.

سعر بنزين 92 بـ 7.5 جنيه للتر.

سعر بنزين 95 بـ 8.5 جنيه للتر.

سعر السولار 6.75 جنيه للتر.

وذكر البيان أن لجنة التسعير المنتجات البترولية استعرضت متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمي وسعر الصرف في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020، بالإضافة إلى متوسط سعر الدولار أمام الجنيه.

 

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متابعات 365منذ 55 دقيقة
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