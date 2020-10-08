رسميًا .. بنك مصر يعلن تخفيض سعر الفائدة على حساب التوفير لكافة الشرائح

صدم بنك مصر اليوم الخميس معظم العملاء التابعين له بعدما أعلن بصفة رسمية خلال الساعات القليلة الماضية عن تخفيض أسعار الفائدة على حساب التوفير لديه المقسم إلى شرائح، وذلك تزامنًا مع القرار الصادر مؤخرًا من جانب البنك المركزي المصري الذي تضمن خفض سعر الفائدة 0.05% من أجل دعم الاقتصاد المصري خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكان قرار البنك المركزي المصري الصادر في يوم 24 سبتمبر الماضي من العام الحالي 2020 صادمًا بحد ذاته لكافة عملاء البنوك العاملة داخل الدولة المصرية، حيث وصل سعر الفائدة بالنسبة إلى الإيداع إلى 8.75%، فيما وصل سعر الفائدة بالنسبة إلى الإقراض إلى 9.75%.

وسارعت كل البنوك العاملة داخل الدولة المصرية منذ ذلك القرار لعقد اجتماعات مكثفة، من أجل الاستقرار على أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية لديها مثل شهادات الادخار وحسابات التوفير إضافة إلى القروض والودائع.

وكانت بعض البنوك قد حسمت كل الجدل بشأن سعر الفائدة لديها على المنتجات قبل عدة أيام من الآن، ولكن بعض البنوك الأخرى مثل بنك مصر قررت الانتظار ودراسة الأمر جيدًا قبل الإعلان عن أسعار الفائدة الجديدة.

وأكد بنك مصر بصفة رسمية أخيرًا اليوم الخميس أن خفض سعر الفائدة على حساب التوفير بالجنيه المصري لديه سوف يتراوح بين 0.25% إلى 0.5%، وذلك بحسب الشريحة التي يتواجد عليها كل حساب بمفرده على حدى.

وبناءً على ذلك القرار سوف يصل سعر العائد الشهري إلى 3%، فيما يصل سعر العائد ربع السنوي إلى 3.25%، كما يصل سعر العائد نصف السنوي إلى 3.375%، بينما يصل سعر العائد السنوي إلى 3.5%، وذلك بالنسبة إلى الشريحة الأولى التي تبدأ من 1500 جنيه إلى غاية 5 آلاف جنيه.

وبات سعر العائد الشهري يصل إلى 3.25%، فيما يصل العائد ربع السنوي إلى 3.5%، كما يصل العائد نصف السنوي إلى 3.625%، بينما يصل العائد السنوي إلى 3.75%، وذلك بالنسبة إلى الشريحة الثانية التي تبدأ من 5 آلاف جنيه إلى غاية 50 ألف جنيه.

ووصل سعر العائد الشهري إلى 3.75%، فيما وصل سعر العائد ربع السنوي إلى 4%، كما وصل سعر العائد نصف السنوي إلى 4.125%، بينما وصل سعر العائد السنوي إلى 4.25%، وذلك بالنسبة إلى الشريحة الثالثة التي تبدأ من 50 ألف جنيه إلى غاية ربع مليون جنيه.

وبات سعر العائد الشهري يصل إلى 4.25%، فيما وصل العائد ربع السنوي إلى 4.5%، كما وصل العائد نصف السنوي إلى 4.625%، بينما وصل العائد السنوي إلى 4.75%، وذلك بالنسبة إلى الشريحة الرابعة التي تبدأ من ربع مليون جنيه إلى غاية نصف مليون جنيه.

ووصل سعر العائد الشهري إلى 4.75%، فيما وصل سعر العائد ربع السنوي إلى 5%، كما وصل سعر العائد نصف السنوي إلى 5.125%، بينما وصل سعر العائد السنوي إلى 5.25%، وذلك بالنسبة إلى الشريحة الخامسة والأخيرة التي تبدأ من نصف مليون جنيه بدون حد أقصى.

يذكر أن هذه المرة تعتبر الثانية التي يتم فيها خفض سعر الفائدة منذ شهر مارس الماضي من جانب البنك المركزي المصري، ولكن المرة الأولى تم الخفض بنسبة 3% بعكس ما هو عليه الحال في المرة الثانية، ويبقى كل شيء واردًا حينما يحين موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال الأشهر القادمة.

ويرتبط ذلك الأمر بمدى قدرة الدولة المصرية على التعافي من آثار فيروس كورونا مع بداية العام الجديد 2021، ومن المؤكد أن سعر الفائدة سوف يخفض مرة أخرى في حالة كان الوضع الاقتصادي غير جيد والعكس صحيح.