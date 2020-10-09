صادرات مصر للخارج تحقق رقمًا قياسيًا في آخر 5 سنوات .. تعرف على التفاصيل

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الجمعة عن الأرقام القياسية التي حققتها الصادرات المصرية على مدار الخمس سنوات الماضية، لتتفوق بالتالي على العديد من صادرات البلدان الأخرى حول العالم، وهو ما يبرز بدوره الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة المصرية الحالية بتوجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية من أجل زيادة معدل الصادرات مع التقليل من الواردات في ذات الوقت.

ومن المؤكد أن ارتفاع معدل صادرات مصر يوضح مدى قوة معدلات الإنتاج المحلية، وهو ما يعني بدوره أن معدلات البطالة باتت في انخفاض متواصل خلال تلك السنوات الماضية، نظرًا إلى استحالة زيادة معدل الإنتاج بدون أن تكون هناك زيادة في عدد العاملين في كافة المجالات، لذا يؤكد كل ما سبق أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح في انتظار المزيد من التحسن والتطور في السنوات القادمة.

وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الصادرات المصرية في آخر خمس سنوات لكافة دول العالم بدون استثناء قد وصلت إلى 129.5 مليار دولار أمريكي، وهو الرقم الاستثنائي الذي يؤكد بدوره مدى تطور وضعية الإنتاج داخل الدولة المصرية.

وأشار أيضًا إلى أن حجم الصادرات المصرية في عام 2015 وصل إلى 22 مليار دولار، وفي عام 2016 وصل إلى 21.7 مليار دولار، فيما وصل خلال عام 2017 إلى 26.3 مليار دولار، كما وصل خلال عام 2018 إلى 29.2 مليار دولار، بينما وصل خلال العام الماضي 2019 إلى 30.3 مليار دولار.

وشدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر الدولة الأولى على مستوى العالم التي تستورد المنتجات المختلفة من الدولة المصرية، حيث وصلت قيمة صادرات مصر إليها خلال النصف الأول من العام الحالي 2020 إلى مليار و600 مليون دولار.

وأضاف أيضًا أن دولة تركيا جاءت في المرتبة الثانية من خلال وصول قيمة الصادرات المصرية لها إلى 791.2 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة جاءت المملكة العربية السعودية بقيمة صادرات وصلت إلى 752.8 مليون دولار، ثم جاءت إيطاليا في المرتبة الرابعة بقيمة صادرات وصلت إلى 724.5 مليون دولار.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الولايات المتحدة الأمريكية حلت في المرتبة الخامسة بقيمة صادرات وصلت إلى 708.9 مليون دولار، ومن ثم الهند في المرتبة السادسة بقيمة صادرات وصلت إلى 520.8 مليون دولار، في المرتبة السابعة حلت إسبانيا بقيمة صادرات وصلت إلى 468.7 مليون دولار، وفي المرتبة الثامنة حلت كندا بقيمة صادرات وصلت إلى 439.5 مليون دولار.

وأكد أيضًا أن الصين حلت في المرتبة التاسعة بقيمة صادرات وصلت إلى 321.6 مليون دولار، وفي المرتبة العاشرة حلت هولندا بقيمة صادرات وصلت إلى 315.5 مليون دولار، مما يوضح بالتالي مدى أهمية الصادرات المصرية للكثير من الدول الكبرى حول العالم وليس كما كان الوضع قبل عدة سنوات ماضية من الآن.

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن منتجات البترول تعد بمثابة أبرز السلع التي يتم تصديرها لكل الدول السابقة خلال النصف الأول من العام الحالي 2020 بقيمة صادرات وصلت إلى 746.4 مليون دولار، فيما حلت الأسمدة في المرتبة الثانية مباشرة بقيمة صادرات وصلت إلى 715.2 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة حلت الملابس الجاهزة بقيمة صادرات وصلت إلى 609.4 مليون دولار.

وشدد أيضًا على أن البترول الخام حل في المرتبة الرابعة بقيمة صادرات وصلت إلى 552 مليون دولار، وفي المرتبة الخامسة حلت اللدائن بقيمة صادرات وصلت إلى 376.4 مليون دولار، وفي المرتبة السادسة حلت العجائن والمحضرات الغذائية بقيمة صادرات وصلت إلى 355.4 مليون دولار، ثم الفواكه الطازجة بقيمة صادرات وصلت إلى 351.5 مليون دولار.