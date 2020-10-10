أخبار الاقتصاد

ارتفاع معدل التضخم من جديد وأضراره على المواطن العادي

أحمد نجيبمنذ 14 دقيقة
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اعلى عائد شهادات الادخار
اعلى عائد شهادات الادخار

بعد تراجعه يعود معدل التضخم السنوي في مصر للارتفاع خلال شهر سبتمبر الماضي مسجلًا 4.3% مقارنة بشهر أغسطس الذي سجل 3.6% في إجمالي الجمهورية، بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت.

وكان التضخم السنوي سجل تراجعًا خلال الشهرين الماضيين، واستقر معدل التضخم الشهري في شهر سبتمبر عند نفس مستوى أسعار شهر أغسطس الماضي.

وقد يتسبب ارتفاع معدل التضخم بالكثير من الأضرار للمواطن العادي، على الرغم من أنه وفي بعض الحالات يكون له فوائد إقتصادية على الدولة والمجتمع ككل.

ولكن يبقى تاثيره السلبي على الأفراد خاصةً الفقراء ومحدودي الدخل، حيث يقلل من قيمة الدخل الحقيقية لهم، وكذلك يتسبب في ارتفاع أسعار الفائدة، كما أنه يقلل القيمة الحقيقة للمدخرات، حيث يرى بعض الأشخاص انخفاض القوة الشرائية لأموالهم المخزنة مع ارتفاع معدل التضخم

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أحمد نجيبمنذ 14 دقيقة
أقل من دقيقة

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