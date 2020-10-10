أخبار الاقتصاد

تفاصيل وشروط مزاد سيارات الهيئة العربية للتصنيع المقبل

أحمد نجيبمنذ ساعتين
دقيقة واحدة
مستعملة
سيارات مستعملة

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع عن عقد جلسة مزاد علنية لبيع مهمل وراكد الهيئة من السيارات، وذلك في يوم الخميس الموافق 15 من أكتوبر 2020.

كما أعلنت  اللجنة المشرفة على مزاد الهيئة العربية للتصنيع  أن كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمزاد الهيئة العربية للتصنيع متاحة للراغبين في المشاركة ودخول المزاد بقيمة 200 جنيها مصريا فقط، ويمكن شرائها من القطاع الاقتصادي بمقر الهيئة الكائن في الكيلو 17 طريق مصر السويس.

وأعلنت الهيئة العربية للتصنيع شروط المشاركة في المزاد حيث تشترط الهيئة على الراغبين في الاشتراك بالمزاد التالي:

  • شراء كراسة الشروط وسداد 10 آلاف جنيه تأمين دخول مزاد
  • على أن تستكمل إلى 25% من القيمة حال رسو المزاد على المشارك.

وأوضحت اللجنة المشرفة على مزاد الهيئة العربية للتصنيع  أن المعاينة مستمرة حتى 14 أكتوبر الجاري؛ والمزاد خاضع لأحكام اللائحة المالية للهيئة العربية للتصنيع.​

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أحمد نجيبمنذ ساعتين
دقيقة واحدة

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