ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفعت أسعار جرام الذهب خلال تعاملات اليوم البت الموافق 10 اكتوبر 2020 بنحو 3 جنيهات في السوق المحلي، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، في تصريحات صحفية

إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 837 جنيها مقابل 834 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 718 جنيهًا

وسعر الجرام عيار 24 نحو 956 جنيهًا

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6696 جنيها.

وعلى المستوى العالمي، فقد شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات أمس الجمعة؛ ليصل السعر إلى 1935 دولارًا للأوقية، وفقا لنجيب.

وتستمر أسعار الذهب في الهبوط والصعود منذ بداية عام 2020، متأثرة بالعديد من المتغيرات والأحداث الجارية وعلى رأسها أزمة انتشار فيروس كورونا في جميع بلدان العالم وتاثيره على الإقتصاد المحلي والعالمي والقدرة الشرائية للفرد.