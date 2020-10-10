كل ما يجب معرفته عن حسابات التوفير للشباب في 5 بنوك مصرية

لا تزال البنوك العاملة داخل الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى جذب أكبر عدد ممكن من العملاء نحوها وخاصة فئة الشباب التي تعجز عن فتح الحسابات البنكية لضعف قدراتها المادية مقارنة مع الفئات الأخرى الأكبر سنًا، لذا كانت معظم البنوك حريصة على تسهيل إجراءات فتح الحساب البنكي من أجل دعم مبادرة الشمول المالي التي أعلن عنها البنك المركزي المصري خلال الأشهر الماضية.

ويجب على أي شاب لا يملك حسابًا بنكيًا في الوقت الراهن أن يتوجه على الفور إلى أي بنك من البنوك العاملة داخل الدولة المصرية ويطلب فتح حساب بنكي له، ولكن بشرط أن يكون ذلك الشاب قد تخطى من العمر 16 عامًا ولديه بطاقة رقم قومي صالحة.

حساب التوفير للشباب في البنك الأهلي المصري

يمكن فتح ذلك الحساب في البنك الأهلي المصري للعملاء الذين تتراوح أعمارهم بين 16 عامًا إلى غاية 50 عامًا، ولا يطلب من العميل سوى بطاقة الرقم القومي الخاصة أو حتى جواز السفر بالنسبة إلى الوافدين، أما الحد الأدنى من أجل فتح ذلك الحساب يصل إلى مبلغ 500 جنيه مع الوضع في الاعتبار أن الفائدة لن يتم احتسابها إلا إذا كان رصيد الحساب أكبر من 3 آلاف جنيه.

ويصل العائد الشهري على حساب التوفير للشباب في البنك الأهلي المصري إلى 4.75%، فيما يصل العائد ربع السنوي إلى 4.8%، كما يصل العائد نصف السنوي إلى 4.85%، بينما يصل العائد السنوي إلى 5%، علمًا بأن العميل لا يكون مطالبًا بدفع أي مصاريف إدارية مطلقًا من أجل فتح الحساب.

حساب التوفير للشباب في بنك مصر

يمكن فتح الحساب للعملاء الذين تتراوح أعمارهم بين 16 عامًا إلى غاية 30 عامًا، وفي حالة تخطى سن العميل حاجز ال30 يتحول وقتها الحساب إلى حساب جاري بدون عائد عليه، ويصل الحد الأدنى لفتح ذلك الحساب إلى مبلغ 500 جنيه مع العلم بأن الفائدة يتم احتسابها بداية من مبلغ 500 جنيه إلى غاية 20 ألف جنيه على النحو التالي:

العائد الشهري يصل إلى 4.75% سنويًا.

العائد ربع السنوي يصل إلى 5% سنويًا.

العائد نصف السنوي يصل إلى 5.125% سنويًا.

العائد السنوي يصل إلى 5.25% سنويًا.

ويجب التأكيد على أن العائد يتم احتسابه مماثلاً كعائد حساب التوفير العادي في حالة تخطى رصيد الحساب مبلغ 20 ألف جنيه.

حساب التوفير للشباب في بنك HSBC

يمكن فتح الحساب للعملاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا إلى غاية 22 عامًا، ويصل الحد الأدنى لفتح الحساب إلى مبلغ 10 آلاف جنيه، ويتغير سعر الفائدة بناءً على الرصيد المتوفر في الحساب على النحو التالي:

العائد 7% سنويًا إن كان رصيد الحساب أقل من 10 آلاف جنيه.

العائد 0.5% سنويًا إن كان رصيد الحساب يتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى غاية 100 ألف جنيه.

العائد 2% سنويًا إن كان رصيد الحساب يتراوح بين 100 ألف جنيه إلى غاية 500 ألف جنيه.

العائد 3% سنويًا إن كان رصيد الحساب يتراوح بين 500 ألف جنيه إلى غاية مليون جنيه.

العائد 6% سنويًا إن كان رصيد الحساب أعلى من مليون جنيه.

حساب التوفير للشباب في بنك الإسكندرية

يمكن فتح الحساب للعملاء الذين تتراوح أعمارهم بين 16 عامًا إلى غاية 25 عامًا، ويصل الحد الأدنى إلى 250 جنيه، ويصل العائد إلى 7% سنويًا إن كان رصيد الحساب أقل من 20 ألف جنيه و6% سنويًا إن كان أعلى من ذلك.

حساب التوفير للشباب في البنك التجاري الدولي

يمكن فتح الحساب للعملاء الذين تخطت أعمارهم 16 عامًا، ويصل الحد الأدنى إلى 200 جنيه، ويتغير سعر الفائدة على الحساب بناءً على الرصيد المتاح عليه مع اختلاف دورية صرف العائد.