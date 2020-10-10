كل ما يجب معرفته عن القرض الشخصي في 5 بنوك مصرية

يعتبر القرض الشخصي أحد أهم المنتجات على الإطلاق التي تقدمها كافة البنوك العاملة داخل الدولة المصرية للعملاء التابعين لها، نظرًا إلى مساهمة هذه القروض في حل أزمات الكثير من الناس بغض النظر عن نوع المشكلة أو حجمها، حيث يمكن أن يحصل العميل على قرض بقيمة مرتفعة في حالة كان راتبه الشهري مرتفعًا أو إن كان له ضامن يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص وراتبه عالي.

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كل ما يجب معرفته عن القرض الشخصي في خمسة بنوك من البنوك العاملة داخل الدولة المصرية، وهي بنك الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي، وبنك أبوظبي الإسلامي، وأخيرًا البنك العربي الدولي.

القرض الشخصي في البنك التجاري الدولي

تتراوح قيمة القرض الشخصي في البنك التجاري الدولي بين 5 آلاف جنيه إلى غاية 2 مليون جنيه كحد أقصى، وتصل نسبة الفائدة تقريبًا إلى 15% مع اختلافها بناءً على قيمة القرض، كما يستطيع المقترض سداد القرض على مدة تتراوح بين سنة إلى غاية 8 سنوات كاملة، ويجب أن يصل الحد الأدنى للراتب الشهري الخاص بالمقترض إلى 3 آلاف جنيه، بينما لابد أن يتراوح سن المقترض بين 21 عامًا إلى غاية 60 عامًا.

القرض الشخصي في بنك الإسكندرية

تتراوح قيمة القرض الشخصي في بنك الإسكندرية بين 5 آلاف جنيه إلى غاية مليون و500 ألف جنيه كحد أقصى، وتتراوح نسبة الفائدة بين 14.5% إلى غاية 20.5% بناءً على قيمة القرض، كما يستطيع المقترض سداد القرض على مدة تتراوح بين ستة أشهر إلى غاية 8 سنوات كاملة، ويجب أن يصل الحد الأدنى للراتب الشهري الخاص بالمقترض إلى ألف جنيه، بينما لابد أن يتراوح سن المقترض بين 21 عامًا إلى غاية 65 عامًا.

القرض الشخصي في البنك العربي الأفريقي

تتراوح قيمة القرض الشخصي في البنك العربي الأفريقي بين 15 ألف جنيه إلى غاية مليون و500 ألف جنيه كحد أقصى، وتتراوح نسبة الفائدة بين 15% إلى غاية 19.5% بناءً على قيمة القرض، كما يستطيع المقترض سداد القرض على مدة تتراوح بين سنة إلى غاية 10 سنوات كاملة، ويجب أن يصل الحد الأدنى للراتب الشهري الخاص بالمقترض إلى 3 آلاف جنيه، بينما لابد أن يتراوح سن المقترض بين 21 عامًا إلى غاية 60 عامًا.

القرض الشخصي في بنك أبوظبي الإسلامي

تتراوح قيمة القرض الشخصي في بنك أبوظبي الإسلامي بين 50 ألف جنيه إلى غاية 750 ألف جنيه كحد أقصى، وتتراوح نسبة الفائدة بين 19.5% إلى غاية 22.5% بناءً على قيمة القرض، كما يستطيع المقترض سداد القرض على مدة تتراوح بين ستة أشهر إلى غاية سبع سنوات كاملة، ويجب أن يصل الحد الأدنى للراتب الشهري الخاص بالمقترض إلى 5 آلاف جنيه، بينما لابد أن يتراوح سن المقترض بين 21 عامًا إلى غاية 60 عامًا.

القرض الشخصي في البنك العربي الدولي

تصل قيمة القرض الشخصي في البنك العربي الدولي إلى غاية 2 مليون جنيه كحد أقصى، وتصل نسبة الفائدة إلى 14% مع اختلافها بناءً على قيمة القرض، كما يستطيع المقترض سداد القرض على مدة تتراوح بين ستة أشهر إلى غاية 10 سنوات كاملة، ويجب أن يصل الحد الأدنى للراتب الشهري الخاص بالمقترض إلى 4 آلاف جنيه، بينما لابد أن يتراوح سن المقترض بين 21 عامًا إلى غاية 60 عامًا.

ويجب التأكيد على أن بقية البنوك الأخرى العاملة داخل الدولة المصرية توفر قروضًا شخصية مثلما هو الحال بالنسبة إلى هذه البنوك الماضية التي ذكرناها لكم مع اختلاف تفاصيل كل قرض من بنك إلى آخر سواء من حيث القيمة أو حتى مدة السداد.