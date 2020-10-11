بعد طول انتظار .. البنك الأهلي يعلن خفض الفائدة على حساب التوفير العادي

حسم البنك الأهلي المصري أخيرًا كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة من خلال إعلانه رسميًا اليوم الأحد عن خفض أسعار الفائدة على حساب التوفير العادي الذي يقدمه للعملاء التابعين له، وذلك بعد عقد اجتماعات مكثفة على مدار الأيام الماضية لحسم مصير سعر الفائدة بعد قرار البنك المركزي المصري.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن خلال الأيام الأخيرة من شهر سبتمبر الماضي من العام الحالي 2020 عن خفض سعر الفائدة 0.05% من أجل مواصلة دعم الاقتصاد المصري خلال أزمة فيروس كورونا الحالية، مما يعني بالتالي أن سعر الفائدة بالنسبة إلى الإيداع قد وصل إلى 8.75%، فيما وصل سعر الفائدة بالنسبة إلى الإقراض إلى 9.75%.

ومن جانبه أكد البنك الأهلي المصري أن خفض سعر الفائدة على حساب التوفير العادي سوف يتراوح بين 0.25% إلى غاية 1%، حيث يتم تحديد نسبة الخفض تحديدًا بناءً على الشريحة التي يتواجد عليها الحساب، نظرًا لأن حساب التوفير العادي لدى البنك الأهلي المصري مقسم إلى أربع شرائح مختلفة وكل شريحة منها لها سعر فائدة خاص بها.

يذكر أن البنك الأهلي المصري يوفر للعملاء التابعين له أربعة أنواع من حسابات التوفير، حيث لا يقتصر الأمر فقط على حساب التوفير العادي، بل يتوفر أيضًا حساب التوفير للشباب إضافة إلى حساب التوفير للمعاشات، وأيضًا حساب المدخر الصغير.

ولا يستطيع أي عميل فتح حساب التوفير العادي في البنك الأهلي المصري إلا في حالة دفع مبلغ ألف جنيه، وهو الحد الأدنى لفتح الحساب مع العلم بأن ذلك المبلغ يتم إيداعه في حساب العميل ويمكن سحبه مباشرة بعد إتمام عملية فتح الحساب بنجاح، ولكن الفائدة على الحساب لا يتم احتسابها إلا إذا زاد رصيد الحساب عن 3 آلاف جنيه.

وبات العائد الشهري على حساب التوفير العادي في البنك الأهلي المصري يصل إلى 3% سنويًا، فيما وصل العائد ربع السنوي إلى 3.05% سنويًا، كما وصل العائد نصف السنوي إلى 3.10% سنويًا، بينما وصل العائد السنوي إلى 3.20% سنويًا، وذلك بالنسبة إلى الشريحة الأولى التي تتراوح قيمتها بين 3 آلاف جنيه إلى غاية 5 آلاف جنيه.

وأصبح العائد الشهري على حساب التوفير العادي في البنك الأهلي المصري يصل إلى 4% سنويًا، فيما وصل العائد ربع السنوي إلى 4.05% سنويًا، كما وصل العائد نصف السنوي إلى 4.10% سنويًا، بينما وصل العائد السنوي إلى 4.20% سنويًا، وذلك بالنسبة إلى الشريحة الثانية التي تتراوح قيمتها بين 5 آلاف جنيه إلى غاية 100 ألف جنيه.

وبات العائد الشهري على حساب التوفير العادي في البنك الأهلي المصري يصل إلى 4.5% سنويًا، فيما وصل العائد ربع السنوي إلى 4.6% سنويًا، كما وصل العائد نصف السنوي إلى 4.65% سنويًا، بينما وصل العائد السنوي إلى 4.75% سنويًا، وذلك بالنسبة إلى الشريحة الثالثة التي تتراوح قيمتها بين 100 ألف جنيه إلى غاية نصف مليون جنيه.

وأصبح العائد الشهري على حساب التوفير العادي في البنك الأهلي المصري يصل إلى 4.75% سنويًا، فيما وصل العائد ربع السنوي إلى 4.85% سنويًا، كما وصل العائد نصف السنوي إلى 5% سنويًا، بينما وصل العائد السنوي إلى 5.25% سنويًا، وذلك بالنسبة إلى الشريحة الرابعة التي تزيد قيمتها عن نصف مليون جنيه.

وكان خفض سعر الفائدة من جانب البنك الأهلي المصري متوقعًا سواء على حساب التوفير العادي أو حتى أي منتجات أخرى، وهو نفس الأمر الذي قامت به معظم البنوك العاملة داخل الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، على أن تقوم به بقية البنوك الأخرى في الفترة القادمة تزامنًا مع قرار البنك المركزي المصري الذي صُدر الفترة الماضية.