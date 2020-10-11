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الجنيه المصري يصل إلى أعلى مستوياته في 7 أشهر أمام الدولار

متابعات 365منذ 20 دقيقة
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الجنيه المصري مقابل الدولار
الجنيه المصري مقابل الدولار

تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بنهاية الأسبوع المنصرم إلى مستوى 15.66 جنيهًا وهو أدنى مستوى لسعر الدولار في 7 أشهر.

وكان سعر الدولار قد سجل 15.66 جنيهًا في 10 مارس الماضي قبل أن يرتفع إلى مستويات أعلى بسبب تأثيرات جائحة كورونا.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي بتعاملات الأسبوع الماضي بمقدار 4 قروش لتنخفض من 15.70 جنيهًا إلى 15.66 جنيهًا.

ويرجع السبب في تحسن الجنيه المصري أمام الدولار لعدد من الأسباب من بينها عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بقوة، بعد خروج نحو 20 مليارًا منها بسبب أزمة كورونا، كما بدأت إيرادات السياحة في الارتفاع بعد أن تكبدت خسائر ضخمة نتيجة إغلاق حركة السفر خلال جائحة كورونا.

الجدير بالذكر أن مصر نجحت في الحصول على تمويلات كبيرة من صندوق النقد الدولي وكذا من خلال طرح سندات دولية لاقت إقبالا كبيرًا من المستثمرين، كان آخرها سندات خضراء.

اقرأ أيضاً: سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء.

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متابعات 365منذ 20 دقيقة
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