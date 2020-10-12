شهادات ذات عائد تراكمي وفائدة تصل إلى 190% في مصر .. تعرف عليها

لا يزال الكثير من المواطنين داخل الدولة المصرية يبحثون عن أفضل شهادات الادخار الممكنة التي يمكن أن تعود عليه بالعائد الكبير خلال الفترة القادمة، وخاصة بعد القرار الذي اتخذه البنك المركزي المصري في نهاية شهر سبتمبر الماضي من العام الحالي 2020 والمتمثل في خفض سعر الفائدة 0.05%.

ولا يعتبر خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي المصري الأول من نوعه خلال العام الجاري 2020، نظرًا لأن قرار الخفض الأول قد تم اتخاذه في شهر مارس الماضي أثناء تفشي فيروس كورونا المستجد سواء داخل الدولة المصرية أو حتى في كافة أنحاء العالم، ووصلت نسبة الخفض وقتها 3% أي أنها كانت استثنائية بهدف دعم الاقتصاد المصري والحفاظ عليه من الانهيار بعدما توقفت معظم أنشطة الحياة في تلك الفترة.

وقررت بعض البنوك العاملة داخل الدولة المصرية مثل البنك العربي الأفريقي إضافة إلى بنك عودة وأيضًا بنك الاستثمار القومي طرح شهادات ادخار جديدة ذات عائد تراكمي كبير ويصل سعر الفائدة عليها إلى 190%، ولا يمكن مقارنة هذه الشهادات بأي حال من الأحوال بشهادات الادخار العادية الأخرى.

شهادة ذات عائد تراكمي من البنك العربي الأفريقي

يطلق على هذه الشهادة لقب “شهادة اميرالد ذات عائد تراكمي”، وتصل مدة هذه الشهادة إلى 10 سنوات كاملة كما يصل سعر الفائدة عليها إلى 190%، علمًا بأن الحد الأدنى لهذه الشهادة يصل إلى مبلغ 5 آلاف جنيه ولا يوجد حد أقصى، ويستطيع العميل أيضًا السحب على المكشوف بضمان 90% من قيمة الشهادة.

ويتيح البنك العربي الأفريقي هذه الشهادة أيضًا لأجل تسع سنوات، وتصل الفائدة حينها إلى 156%، كما تتوفر الشهادة لأجل ثماني سنوات، وتصل الفائدة حينها إلى 128%، وتتوفر الشهادة أيضًا لأجل 7 سنوات، وتصل الفائدة حينها إلى 104%، كما تتوفر الشهادة لأجل 6 سنوات، وتصل الفائدة حينها إلى 83%، وتتوفر الشهادة أيضًا لأجل 5 سنوات، وتصل الفائدة حينها إلى 65%، كما تتوفر الشهادة لأجل 4 سنوات، وتصل الفائدة وقتها إلى 48%.

شهادة ذات عائد تراكمي من بنك الاستثمار القومي

هي الشهادة التي يطلق عليها شهادة المجموعة “أ” ذات العائد المجمع، ويستطيع العملاء شرائها من كافة فروع البنك الأهلي المصري، ويصل الحد الأدنى الذي يمكن من خلاله شراء هذه الشهادة إلى مبلغ 100 جنيه، وتصل مدة هذه الشهادة إلى 10 سنوات، فيما تصل الفائدة عليها إلى 165.5%.

شهادة ذات عائد تراكمي من بنك عودة

هي مجموعة شهادات ذات عائد تراكمي متاحة لدى كافة فروع بنك عودة المنتشرة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وتصل الفائدة على الشهادة ذات العائد التراكمي لأجل 3 سنوات إلى 11.61% سنويًا، كما تصل الفائدة على الشهادة ذات العائد التراكمي لأجل 5 سنوات إلى 12.9% سنويًا، علمًا بأن الشهادة نفسها لأجل 10 سنوات قد تم إيقافها بشكل مؤقت في الوقت الراهن.

ويصل الحد الأدنى من أجل شراء هذه الشهادة إلى مبلغ 5 آلاف جنيه مع الوضع في الاعتبار أن الشهادة متاحة للجميع سواء المواطنين من أبناء الشارع المصري أو حتى بالنسبة إلى الوافدين الأجانب، كما يستطيع العملاء الحصول على قرض بضمان 90% من قيمة هذه الشهادة، كما يمكن استرداد قيمتها بعد مرور ستة أشهر على تاريخ شرائها.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة إصدار المزيد من الشهادات الجديدة من جانب البنوك العاملة داخل الدولة المصرية، ويبقى الهدف الرئيسي هو جذب العملاء من أجل شراء هذه الشهادات بما يضمن لهم الاستثمار الأمثل لجميع مدخراتهم المالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها الدولة المصرية وكافة دول العالم الأخرى.