20 جنيهًا للمتر.. طرح 1657 وحدة صناعية في 7 محافظات للشباب

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية اليوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر 2020، عن سعيها لطرح كراسات الشروط لحجز عدد 1657 وحدة صناعية جديدة، ابتداءاً من غدا الثلاثاء 13 أكتوبر لصغار المستثمرين ورواد الأعمال في عدة أنشطة صناعية متنوعة في 7 محافظات وهم كالتالي:

الإسكندرية.

البحر الأحمر.

الغربية.

بني سويف.

المنيا.

سوهاج.

الأقصر.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة “نيفين جامع” إن طرح الوحدات الصناعية يأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة الهادفة إلى إنشاء 13 مجمع صناعي جديد بمحافظات الوجه البحري والصعيد تشمل 4307 وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق.

وأشارت “جامع” إلى أن ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد روعي في هذا الطرح تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، وكذلك إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة طلبات الحصول على وحدة صناعية ، وتكاليف مقابل تقديم العروض .

ولفتت “جامع” إلى أنه سيتم تخصيص الوحدات الصناعية للمستثمر بنظام التمليك بأسعار تنافسية ، أو الإيجار بسعر يبدأ من 20 جنيه للمتر لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد ، وتتراوح مساحة الوحدات الصناعية في المجمعات الجديدة بين 144 م2 و792 م2، لافتةً الى انه سوف يتم السماح للمستثمر الحصول على أكثر من وحدة .

وأوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية “اللواء أ-ح مهندس محمد الزلاط” أن سحب كراسات الشروط سوف يستمر حتى يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر وستقوم الهيئة باستقبال طلبات المتقدمين ممن سحبوا كراسات الشروط حتى يوم الاثنين 23 نوفمبر.

وأشار “الزلاط” إلى أن كراسات الشروط وكذلك تقديم الطلبات ستكون متاحة بمقر الهيئة وفي فروعها بالمحافظات المشار إليها وكذا أفرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات، وتيسيراً على المستثمرين فسوف يتم إتاحة الكراسات الكترونيا من خلال موقع الخريطة الاستثمارية https://www.investinegypt.gov.eg.

ولفت “الزلاط” الى أنه سيتم الاجابة عن جميع الاستفسارات للمستثمرين ممن لديهم النية في التقدم على الوحدات الجديدة من خلال الخط الساخن الخاص بالهيئة 19780 وكذا الخط الساخن لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة 16733 لتوضيح الاشتراطات والمستندات المطلوبة.

وأوضح الزلاط أماكن الوحدات المطروحة وهي كالتالي:

169 وحدة بمنطقة مرغم بالإسكندرية مخصصة للصناعات البلاستيكية.

159 وحدة بمجمع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر أنشطة هندسية وغذائية ونسيج وكيماوية بسيطة ومواد بناء ديكورية.

206 وحدة بمنطقة البغدادي بالأقصر مخصص لمشروعات هندسية وغذائية وكيماوية ومفروشات وملابس ومواد بناء ديكورية.

266 وحدة بمنطقة بياض العرب بمحافظة بني سويف أنشطة غذائي وهندسية وكيماوية بسيطة ومعدني.

68 وحدة صناعات غذائية وهندسية وكيماوية.

611 بمنطقة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية أنشطة مفروشات وملابس وهندسية وكيماوية.

178 وحدة بمنطقة غرب جرجا بمحافظة سوهاج صناعات غذائية وهندسية وكيماوية.

وقال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية انه في إطار التعاون مع الأجهزة الحكومية لتوفير الدعم اللازم لصغار المستثمرين فقد قامت الهيئة بتوقيع عدة بروتوكولات مع البنوك الوطنية والخاصة لتوفير التمويل اللازم للمستثمر الصناعي للحصول على الوحدة وذلك تحت مظلة مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير نظام سداد ميسر لثمن الوحدة الصناعية

وفي هذا الإطار أشار الزلاط الى التنسيق الكامل بين الهيئة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للترويج للمجمعات الصناعية.

وكذا تمويل المستثمرين ورواد الأعمال أصحاب تلك الوحدات لشراء الماكينات والخامات ومستلزمات الإنتاج في تلك المجمعات من خلال إتاحة آليات تمويلية على أقساط ميسرة فضلاً عن تقديم المساعدة في استخراج المستندات والتراخيص وتقديم خدمات التدريب والدعم الفني والتسويق لأصحاب المصانع لتوفير كافة سبل النجاح لمشروعاتهم والبدء فورا في الإنتاج.