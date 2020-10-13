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مصر للطيران تعلن عن تخفيضات تصل إلى 35% للسفر من وإلى السعودية

متابعات 365منذ 20 دقيقة
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مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت شركة مصر للطيران اليوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2020، عن طرح تخفيضات للسفر من وإلى السعودية بين القاهرة وكل من مدن (جدة والمدينة والرياض والدمام والقصيم) بالمملكة العربية السعودية.

وأوضحت شركة مصر للطيران أن هذه التخفيضات تسري للسفر من المدن السعودية إلى نقاط شبكة مصر للطيران المنتشرة حول العالم، وذلك في ظل حملة مصر للطيران التي أطلقتها للتشجيع على السفر تحت شعار “مش حنبطل نسافر”.

وأوضحت مصادر بالشركة: التخفيض 35 % على درجة رجال الأعمال، و 25% على الدرجة السياحية عند شراء التذاكر حتى 5 نوفمبر المقبل على أن يبدأ السفر قبل 1 ديسمبر المقبل.

ويمكن للمسافرين شراء تذاكر الطيران من جميع مكاتبها حول العالم أو من خلال مركز الاتصالات في مصر 1717 أو الموقع الإلكتروني.

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متابعات 365منذ 20 دقيقة
أقل من دقيقة

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