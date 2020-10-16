بنوك خاصة تشارك في مبادرة البنك المركزي لدعم الشمول المالي .. تعرف عليها

أعلنت عدة بنوك خاصة من البنوك العاملة داخل الدولة المصرية عن انضمامها إلى المبادرة التي أعلن عنها البنك المركزي المصري، من أجل دعم الشمول المالي عبر منح المواطنين فرصة لفتح حسابات توفير بالجنيه المصري مجانًا دون أي مصاريف إدارية على الإطلاق بهدف تحفيز القطاع المصرفي الرسمي.

ويجب الإشارة إلى أن فتح حسابات التوفير بالجنيه المصري لن يكون له حد أدنى من كافة البنوك المشاركة في مبادرة البنك المركزي المصري، كما يستطيع العملاء الحصول على بطاقات خصم مباشرة وبطاقات مدفوعة مقدمًا إضافة إلى فتح المحافظ الإلكترونية مجانًا دون أي تكاليف على الإطلاق.

ولن يطلب من العميل أي شيء تمامًا من جانب موظف خدمة العملاء سوى أصل بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية المفعول، على أن تتم عملية فتح الحساب في ظرف بضعة دقائق قليلة فقط لا غير مع استلام العميل رقم السويفت كود الخاص به.

يذكر أن مبادرة البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي يشارك فيها حاليًا كلاً من بنك مصر إضافة إلى البنك الأهلي المصري، البنك الزراعي المصري، الشركة المصرفية العربية الدولية، المصرف المتحد، كما انضم مؤخرًا لهذه المبادرة ثلاثة بنوك خاصة تتمثل في كلاً من البنك التجاري الدولي، البنك العربي الأفريقي، بنك إتش إس بي سي.

ومن المؤكد أن كل المواطنين الذين لا يملكون بعد حسابات بنكية يتوجب عليهم التوجه بسرعة إلى إحدى هذه البنوك السابقة من أجل فتح حساب التوفير المجاني، نظرًا لأن مبادرة البنك المركزي المصري سوف تنتهي بعد أسبوعين من الآن، ومن بعدها تعود حسابات التوفير مرة أخرى غير مجانية بعكس ما هو عليه الحال الآن خلال مبادرة البنك المركزي.

أسعار الفائدة على حساب التوفير في البنك التجاري الدولي