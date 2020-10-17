الحصول على كارت ميزة مجانا بدون رسوم في جميع البنوك

أتاحت البنوك المصرية إصدار كارت ميزة مسبق الدفع لكل العملاء الجدد مجاناً بدون دفع أي رسوم، وذلك ضمن مبادرة الشمول المالي الت قام البنك المركزي المصري بالغعلان عنها منذ عدة أشهر.

وتواصل البنوك المصرية بعد نهاية الشهر الجاري الاكتفاء بتقديم إصدار كارت ميزة مسبق الدفع تنفيذا لتعليمات المركزي، وذلك بداية من الأمس وحتى هناية الشهر الجاري.

وتتوسع البنوك المصرية حاليًّا في إطلاق الكروت المدفوعة مقدما، وخاصة بطاقة ميزة أول كارت ذات علامة تجارية مصرية، لميكنة المدفوعات باعتبارها وسيلة آمنة ونظيفة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتقليل تداول الكاش باعتبار أوراق النقد من الأنواع الناقلة للفيروس.

وتمكن بطاقات ميزة حامليها من حرية السحب النقدي من أرصدتهم عبر شبكة الصراف الآلي المحلية، كما تمكن حامليها من سداد المدفوعات الحكومية إلكترونيا، إضافة إلى إتاحة الشراء خلال شبكة واسعة من التجار المختلفين ممن لديهم نقاط البيع الإلكترونية (POS).

ولا يتم استخدام بطاقة ميزة في الشراء أو السحب خارج مصر فهي تقتصر على المعاملات المحلية فقط.

ويقدم مصراوي حدود الشراء والسحب والإيداع باستخدام كارت ميزة المدفوع مقدما في البنوك وكيفية استخراجها من البنك:

أوراق إصدار بطاقة ميزة مسبقة الدفع:

يمكن لأي مواطن استخراجها بصورة مستند إثبات شخصية فقط ومجانا دون أي مصاريف.

طريقة شحن كارت ميزة

لا يحتاج البنك من أي مواطن فتح حساب بنكي للحصول على البطاقة ويشحن العميل نقدًا حسب احتياجاته من أي فرع من فروع البنك أو ماكينات الصراف الآلي.

أنواع التسوق باستخدام الكارت

تتيح التسوق والسداد الآمن عبر الإنترنت لكافة المدفوعات المحلية وبصفة خاصة الحكومية، كما تتيح لحاملها خدمة الإيداع سواء لشحن رصيد البطاقة أو الإيداع في الحسابات المربوطة عليها.

حدود الشراء باستخدام كارت ميزة

تتراوح بين 15 ألف جنيه يوميا كحد أقصى وبما لايزيد عن 100 ألف جنيه شهريا.

حد السحب اليومي في كارت ميزة

من 10 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه حاليا من ماكينات الصراف الآلي حسب البنك .

حد الإيداع اليومى في كارت ميزة

20 ألف جنيه كحد أقصى من ماكينات الصراف الآلي.